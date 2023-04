[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年5月末に日本初登場となる韓国ドラマ『リーガル・クレイジー 真剣勝負』を独占配信いたします。







『リーガル・クレイジー 真剣勝負』は、富と権力によって守られた聖域にひそむ強欲な人物たちを不良検事が痛快に打ちのめすアクション捜査劇です。『100日の郎君様』のEXOディオことド・ギョンスが除隊後復帰作として主演を務め、『紳士とお嬢さん』で人気を博したイ・セヒと共演しています。



ド・ギョンスが演じるのは検察界で過去に例を見ないほどアウトローな不良検事、チン・ジョン。強い正義感を持ち弱者を守るため、社会を腐敗させている権力者を相手に独自のやり方で立ち向かっていきます。イ・セヒが扮するのは、ジョンと同じ中央地検刑事部に所属し、完璧な仕事ぶりと冷静な状況判断で中央地検長の右腕として活躍する優秀な検事シン・アラ。ジョンとことあるごとに衝突しながらも、心配して見守ってくれる一面も持つツンデレなキャラクターです。



アクションとコメディにミステリー要素が加わったストーリーのなかで、不正に立ち向かう2人がどのような活躍を見せるのか。ぜひご注目ください。



<作品概要>



『リーガル・クレイジー 真剣勝負』<全12話>

【配信開始日】2023年5月末 予定

【価格】各440円(税込)/視聴期間:3日間



Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved



