奈良 蔦屋書店では、2023年9月26日 (火)-10月11日 (水)の期間、「handson grip & UNWASTED POP UP SHOP」を開催します。

オリジナルブランド「handson grip」とそのFlagship Storeとしての機能を持つセレクトストア「UNWASTED」の選りすぐりのアイテムが並びます。

https://store.tsite.jp/nara/event/shop/35901-1227550914.html





handson grip







handson grip(ハンス゛オンク゛リップ)が生まれたのは、四国の北東に位置する、香川県東かがわ市。

この瀬戸内海に面した小さな街は、日本の手袋生産のおよそ9割を出荷する手袋の街です。

その地で、約60年に渡り手袋づくりをつくり培ってきた技術に加え、新しい素材やノウハウ、その全てが集約された製品は、一つ一つ高いクオリティを誇り、ユーザーを喜ばせています。



ブランド名の由来「hands-on ハンズ-オン」とは、「実践的な」という意味。実際に手で触れるなど、体験を通じた学習方法や現場で自らが実験、体験することを示しています。



『モノは用途に則し、無駄を省くことで美しくうまれ、日々、人々によって使われはじめて、「道具」としてのときがはじまる。

作り手から使い手へ。(from hands, to hands)』



HP:https://handsongrip.net/

Instagram:https://www.instagram.com/handsongrip/



UNWASTED FACTORY STORE







UNWASTEDは、handson gripのFlag Storeとしての機能も持ちながら、アウトドア、トレイルランニング、フィッシング、デイリーユースを柱とした拘りのアイテムをセレクトしております。



60年以上培った経験を元に自分たちが良いと思える製品を、Factory brandならではのアイデアで発信して行きます。



HP:https://unwasted.stores.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/unwasted_official/



イベント概要







handson grip & UNWASTED POP UP SHOP

会期:9月26日(火)~10月11日(水)

時間:8:00-23:00

場所:1F POP UPスペース

主催:奈良 蔦屋書店

共催:サングローブ株式会社

お問い合わせ先:奈良 蔦屋書店 代表番号0742-35-0600

店舗情報







奈良 蔦屋書店

住所:〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

電話番号:0742-35-0600

営業時間:8:00ー23:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/nara/



