「レクト(CV:村瀬歩)」「キアラ(CV:阿澄佳奈)」と新キャラクター「フィリア(CV:朝日奈丸佳)」が登場!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』において、新イベント「オーバードライブ紅蓮5 Crimson Wind」を開催したことをお知らせいたします。

特設ページ:https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/guren5/







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

2023年9月29日(金)より新イベント「オーバードライブ紅蓮5 Crimson Wind」を開催いたします。



本イベントは『白猫』で大人気の「オーバードライブ紅蓮」シリーズの続編となっております。「レクト(CV:村瀬歩)」と「キアラ(CV:阿澄佳奈)」が新キャラクター「フィリア(CV:朝日奈丸佳)」のサイン会に参加したところ、「レヴナント」や「花園」、そして「赤いヴァリアント」による新たな勢力争いに巻き込まれてしまう臨場感溢れるストーリーをお楽しみいただけます。

イベントの開催にあわせて、「レクト(CV:村瀬歩)」「フィリア(CV:朝日奈丸佳)」「キアラ(CV:阿澄佳奈)」を仲間にできるキャラガチャが登場しております。また、期間中1日1回、動画広告を視聴することでキャラ「1回」ガチャを無料でガチャることができます。



今回のイベントでは対抗勢力による乱入戦が発生することがあります。見事撃破することで追加報酬を獲得することができます。また、イベントを進行していくことで「フィリアの日記」を獲得できます。「フィリアの日記」を読むことで新キャラクター「フィリア」の過去について知る事ができるため、謎に包まれた彼女の正体を知るためにもぜひ、イベントを進行して集めてみてはいかがでしょうか。



■新イベント「オーバードライブ紅蓮5 Crimson Wind」概要

■イベント開催期間:2023年9月29日(金)16:00~10月31日(火)15:59



■あらすじ

新進気鋭の女優フィリアのサイン会に赴いたキアラとレクト。

同じ頃、花園はレヴナントのグランドマスター討伐作戦を開始。

凄惨な戦場を吹き抜ける一陣の赤い風。

インゲニウムコードを賭けた決戦が始まる--



■「オーバードライブ紅蓮5 Crimson Wind」PV



動画URL:https://youtu.be/MhOGEFJscjw





■登場キャラクター

本イベントで活躍する「レクト(CV:村瀬歩)」「フィリア(CV:朝日奈丸佳)」「キアラ(CV:阿澄佳奈)」が登場するキャラガチャが登場しております。こちらのガチャは期間中1日1回、動画広告を視聴することでキャラ「1回」ガチャを無料でガチャることができます。

●開催期間:2023年9月29日(金)16:00~10月18日(水)15:59





レクト(CV:村瀬歩)

雑誌記者をしながら<禁忌>を追う少年。

ルーンバイクという新たな足を手に入れた。





フィリア(CV:朝日奈丸佳)

作家兼舞台女優をしている少女。裏では

<赤い風>に所属し、邪悪と戦っている。





キアラ(CV:阿澄佳奈)

インゲニウム・コードの集合体。

読書好きで憧れの作家のサイン会にウキウキ。



※このキャラクターは★4と★5で登場いたします。※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものも含みます。※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。



■公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」(以下:COLOPL CHANNEL)でキャラクターのアクションスキルを公開中!

「COLOPL CHANNEL」と『白猫』公式Twitter(@wcat_project)にて「レクト(CV:村瀬歩)」「フィリア(CV:朝日奈丸佳)」「キアラ(CV:阿澄佳奈)」の紹介動画が公開中です。



●COLOPL CHANNEL URL:https://colopl.page.link/sNzi

●『白猫』公式Twitterアカウント:https://twitter.com/wcat_project



■イベント概要

本イベントでは対抗勢力による乱入戦が発生することがあります。見事撃破することで「武器ルーン」の追加報酬を獲得することができますので、是非遭遇した際は撃破を目指してみてください。

また、イベントを進めると「フィリアの日記」を獲得できます。こちらを読むことで、新キャラ「フィリア」に関する過去を知ることができます。ぜひイベントを進めて、「フィリア」がどんな人物なのかに注目してご覧ください。





■ジュエルパック

ガチャなどを引くために必要なジュエルを購入できる特別な「ジュエルパック」が発売中です。

詳細についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。



▼プレミアムジュエルパック

・価格:10,000円(税込)

・販売期間:2023年9月29日(金)16:00~10月18日(水)15:59

・内容物:「ジュエル」675個、「キャラ1体or武器2個抽選券」1枚、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚、「新イベントキャラ保証」、「プレミアムデイリールーレット」14日間、「ジュエルストーン2倍」14日間



▼プレミアムジュエルパックLite

・価格:6,000円(税込)

・販売期間:2023年9月29日(金)16:00~10月18日(水)15:59

・内容物:「ジュエル」400個、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚



▼抽選券付きジュエルパック

・価格:3,600円(税込)

・販売期間:2023年9月27日(水)16:00~10月18日(水)15:59

・内容物:「ジュエル」240個、「紅蓮シリーズ 抽選券」1枚、「EXルーン」2個





【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】



『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2023年7月14日(金)に9周年を迎えました。



◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/14s3iy0n/

▼Amazon Androidアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid(TM)端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



