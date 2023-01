[大網株式会社]

購入特典として限定ポストカード(全5種)をランダムで1枚プレゼント。







大網株式会社(本社・東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」、「あみあみオンラインショップ」にて、『ライザのアトリエ3 発売記念ポップアップショップ in AmiAmi』を開催いたします。



■注目ポイント





『ライザのアトリエ3 発売記念ポップアップショップ in AmiAmi』が、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」「あみあみオンラインショップ」にて開催。

「アトリエ」シリーズでおなじみのアイテム『クラフト』をモチーフにしたクッションや複製画など限定商品が多数登場!

開催期間はそれぞれ、「あみあみオンラインショップ」では2023年1月19日(木)~2023年3月26日(日)まで、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」では2023年3月11日(土)~2023年3月26日(日)まで、となっております。

【『ライザのアトリエ3 発売記念ポップアップショップ in AmiAmi』開催概要】









■イベント名称:

『ライザのアトリエ3 発売記念ポップアップショップ in AmiAmi』

■開催店舗:あみあみ秋葉原ラジオ会館店、あみあみオンラインショップ

■開催期間:

あみあみオンラインショップ 2023年1月19日(木)~2023年3月26日(日)

あみあみ秋葉原ラジオ会館店 2023年3月11日(土)~2023年3月26日(日)



※あみあみオンラインショップにて購入特典の対象となる商品は、数量限定のものを含め、2023年3月11日からのポップアップショップでも取り扱い予定です。

※期間内でも商品完売及び購入特典の配布終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※あみあみオンラインショップと実店舗で購入特典の対象商品が異なります。

※オンラインでの購入は、当催事に合わせて予約・発売されるフェア商品のみ配布対象です。



■購入特典:

商品の一部をご紹介





























※デザインは制作中のものとなり、予告なく変更される場合がございます。



★あみあみ秋葉原ラジオ会館店の新型コロナウイルス感染拡大における予防措置は、下記のサイトをご覧ください。

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス :JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



