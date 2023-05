[マリオット・インターナショナル]

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜(英語表記:The Westin Yokohama、総支配人:リチャード・スーター)は本年6月22日、毎年6月第一水曜日に実施されるグローバルランニングデーと開業1周年記念とを合わせた、グループランイベント「runWESTIN with On × 横浜ビール」を開催いたします。当イベントでは、みなとみらいの街並みをグループランニングで楽しむ定期イベントに加えて、ゲストの皆様や地域およびパートナーの皆様に一年間の感謝を込めて、豪華景品が当たる抽選会をご用意しています。







当ホテルでは開業時よりウェルビーイングのブランドコンセプトのもと、スイスのフットウェア・アパレルブランド「On(オン)」とみなとみらいの街をグループで楽しむランニングイベント「runWESTIN with On」を定期的に開催してまいりました。今回は毎年6月第一水曜日に実施されるグローバルランニングデーと開業1周年記念とを合わせて、横浜で 24 年目を迎えるローカルビアカンパニー「横浜ビール」に協賛いただき、ランニング後に横浜ビールのクラフトビールをご提供するほか、当ホテルのお食事券やOnのグッズ等が当たる豪華抽選会を開催いたします。



当日は、世界的にランニングを楽しむ日として制定されているグローバルランニングデーのコンセプトに基づき、ランニング初心者の方から上級者の方にもお楽しみいただけるよう、ウェスティンホテル横浜の周辺約4キロまたは6キロの2つのコースをご用意いたしました。グループランニングでは、イベントの共催パートナー、オン・ジャパン株式会社の共同代表である駒田博紀氏をはじめ、ウェスティンホテル横浜のラン・コンシェルジュ、横浜ビールランニングクラブのガイドのもと、それぞれのコースをグループラン形式で走行いただきます。参加者の皆様にはランニング終了後に「横浜ビ―ル」協賛のクラフトビールをはじめ、ウェルネスドリンクやウェスティンホテル横浜特製のEat Wellなリフレッシュメントをお楽しみいただけます。



「runWESTIN with On × 横浜ビール」の詳細は以下のとおりです。



日時 : 6月22日(木)18:30~21:00 (18:00より受付)



参加費: 3,000円(税サ込)先着30名様



会場 : ウェスティンホテル横浜 4階



申込み:下記ウェブサイトよりお申込み

https://www.tablecheck.com/shops/westin-yokohama-event/reserve?menu_items[]=646d71c1b959b9000ad35a73





スケジュ―ル(予定)

18:00~ 受付開始

18:30~ 集合

18:45~ ラン開始

~19:20 ラン終了

19:30~ 乾杯、リフレッシュメント

20:30 抽選会

21:00 解散



■ Onについて

Onは、スイスで誕生したスポーツカンパニーです。ランニングセンセーションの革新を目標に掲げ、ブランド立ち上げからわずか12年間で、アメリカ・ポートランド、ドイツ・ベルリン、日本・横浜、中国・上海、オーストラリア・メルボルンなどに拠点を置き、ランニング、アウトドア、そしてライフスタイルにおけるプレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場に届けています。On独自のCloudTec(R)システムは世界特許を取得しており、ワールドチャンピオンやエリートアスリートたちはOnで勝利を挙げ続けています。2019年11月には、世界的テニスプレーヤーであるロジャー・フェデラーが加入。フェデラーは、Onの製品開発やスポーツマーケティング、企業文化の醸成など多方面で貢献していきます。2020年7月にはスイスオリンピックチームのオフィシャルパートナーとなっています。Onの革新的なプロダクトは多くのファンを魅了し、世界60ヶ国以上で販売されています。Onに関する詳細:http://www.on.com



■ 横浜ビールについて

「横浜ビール」は、24年目のローカルビアカンパニーです。横浜・神奈川を拠点に、人と人を繋ぐクラフトビールを育んでいます。国際ビール大賞受賞歴多数。更なるビールのクオリティを追求中!また、日本一クラフトビールの醸造所が密集している“クラフトビアシティ”横浜を盛り上げるべく、クラフトビールの「ワクワク」を通じた街づくりに取り組んでいます。HP:http://www.yokohamabeer.com/



■ ウェスティンホテル横浜について

ウェスティンホテル横浜は2022年6月、国内6軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイルホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディションでお過ごしいただけるよう、雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を全客室に完備し、屋内プールやフィットネススタジオ、国内初のホテル名を冠したヘブンリースパ バイ ウェスティンなどを兼ね備えた1千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。HP:http://www.westinyokohama.co.jp



■ ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestin WORKOUT(R) 内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



