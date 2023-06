[ベネリック株式会社]

発売を記念し、SNSキャンペーンも開催!“バッグス・バニー限定デザインVer.”を抽選で100名さまにプレゼント



ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武) は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、カプセルトイの新商品である、アメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドール(首振り人形)のシリーズ、「Shaky! ルーニー・テューンズ バブルヘッド ドール Part1」(全6種類 / 1回400円・税込)を2023年6月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。







■カプセルトイ「Shaky!」シリーズについて

「Shaky!」はアメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドール(首振り人形)のシリーズです。ブルブルと揺れるその姿はどこか懐かしくもありますが新鮮にうつる世代も多く、多様なカプセルトイ商品の中にあっても新しさを感じさせます。オフィスのデスクや勉強机、リビング、玄関など、お気に入りの場所に飾ってお楽しみいただけます。カプセルにおさまるサイズだからこそ、丁寧な造形と繊細な彩色が凝らされたこだわりの商品です。



■「Shaky! ルーニー・テューンズ バブルヘッド ドール Part1」(全6種類)について

アメリカを始め世界中で楽しまれている、ワーナー・ブラザース アニメーション「ルーニー・テューンズ」。ルーニー・テューンズの代表的なキャラクターである、バッグス・バニー、ダフィー・ダック、トゥイーティーのそれぞれの個性が映える姿を、カプセルに収まるサイズのフィギュアで再現しました。バッグス・バニーは手に人参を、ダフィー・ダックは少し困った様子、トゥイーティーは上目使いのかわいらしい姿で登場です。また、モノクロテレビで放映されていた頃を彷彿とさせるカラーリングのモノクロバージョンもラインアップし、全6種のデザインを往年のファンの方にもお楽しみいただけます。

また、「Shaky! ルーニー・テューンズ バブルヘッド ドール Part1」の発売と、ワーナー・ブラザース創立100周年を記念して、2023年6月9日(金)より、“バッグス・バニー『ワーナー・ブラザース100周年記念』限定デザインVer.”(非売品)が抽選で100名さまに当たるSNSキャンペーンも開催いたします。「バッグス・バニー」の台座をワーナー・ブラザース100周年記念のシンボルマークのデザインにした、今回のキャンペーンだけの特別なアイテムです。



■商品詳細



















商品名 :Shaky! ルーニー・テューンズ バブルヘッド ドール Part1

発売日 :2023年6月下旬より順次

価格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :バッグス・バニー(2種):W40×H80×D30mm

ダフィー・ダック(2種):W35×H55×D37mm

トゥイーティー (2種):W30×H50×D30mm

素材 :PVC、ステンレス

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー



■SNSキャンペーン詳細



■キャンペーン期間

2023年6月9日(金)~ 7月10日(月)まで

■賞品内容

バッグス・バニー『ワーナー・ブラザース100周年記念』限定デザインVer.(非売品)をおひとつ

■応募方法

期間内にベネリックカプセルトイ公式twitterアカウントと、ルーニー・テューンズ公式Twitterアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートすることでキャンペーンの抽選に参加できます。

■ベネリックカプセルトイ公式Twitterツイッターアカウント

@capsuletoybu ( https://twitter.com/capsuletoybu )

■ルーニー・テューンズ公式Twitterアカウント

@looneytunes_jp ( https://twitter.com/looneytunes_jp )

■キャンペーン詳細紹介ページ

https://benelic.com/capsuletoy/news/sns_campaign_202306/



■作品紹介「ルーニー・テューンズ」について

ルーニー・テューンズは、アメリカを始め世界中で楽しまれている、ワーナー・ブラザース アニメーションのアイコン的存在。トゥイーティー、バッグス・バニー、ダフィー・ダックを始め、ロード・ランナーやワイリー・コヨーテなど、個性的なキャラクターが勢ぞろい!



ルーニー・テューンズ公式アカウント

Twitter https://twitter.com/looneytunes_jp

Instagram https://www.instagram.com/looneytunes_jp/



LOONY TUNES and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros.

Entertainment Inc. (s23)





