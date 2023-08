[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は『Lies of P』におきまして、2023念9月19日発売に先立ち、来週8月23日からドイツ・ケルンで開催される世界三大ゲームイベントの一つ「Gamescom2023」のための『Lies of P』最新トレーラーを公開いたしました。











●気になる内容-「HowManyLies?」に込められた数々の問い。

映画のような新しいゲームプレイ トレーラー「HowManyLies?」では、スタイリッシュな戦闘、細部にこだわった風景描写、旅の途中で待ち構える禍々しい敵をより深堀してご覧いただきながら、謎の声がゲームストーリーのテーマに沿って、さまざまな質問を動画を見た人々に投げかけます。

●好評予約受付中!

限定ボーナスが手に入る各種パッケージは現在好評予約受付中です。以下のラインナップがございます。

各流通企業で予約特典もご用意しておりますので、好みにあった仕様を選んで、ぜひご予約をお願いします。

■ラインナップ



▽無償アップグレードについて

PlayStation(R)4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation(R)5版ダウンロード版へのアップグレードが可能です(PlayStation(R)5版のゲーム起動にPlayStation(R)4パッケージ版のゲームディスクが必要となります)。PlayStation(R)5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります。



■初回特典紹介



初回購入特典として、ゲーム内で使用できる衣装DLC「お茶目な操り人形の服セット」が付属いたします。

※パッケージ版の特典は数に限りがございます。

※本特典は後日販売される予定はございません。











日本国内限定で実施しております “『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーン”ではウィッシュリスト登録者数目標を達成する毎に、ノベルティ制作が確定し、プレゼントキャンペーンを展開しております。



昨日8月18日(金)時点で、Steam・PS4,PS5の『Lies of P』のウィッシュリスト登録者数が40,000件を突破いたしました。





目標達成を記念して、「特製USBメモリ」の制作が決定となりました。

1週間後となります8月24日(木)23時59分59秒までに「抽選へのご応募方法」の手順に沿って本キャンペーンにご参加いただいた方を対象に抽選で50名様に「特製USBメモリ」をプレゼントいたします。奮ってご参加ください。



●「ウィッシュリスト」について

好きなゲームや興味のあるゲームを登録しておくと最新情報などがメールやプッシュ通知で受け取ることができるという機能となっております。



●抽選へのご応募方法について

本キャンペーンに参加することが条件となります。次の手順でご参加ください。

















「ユナイテッド・シネマ豊洲」で9月2日(土)に実施となりますオフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」の模様は「ファミ通TUBE」にて生配信を実施いたします。

なお、生配信をご視聴の方にも楽しんでいただけるプログラムもご用意しております。ぜひご視聴ください。

<オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」生配信 実施概要>









ピノッキオの物語にインスパイアされた「Lies of P」は、ベル・エポック風の暗い街クラットを舞台にしたアクション・ソウル風ゲームです。













●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.



●家庭用ゲーム機向け『Lies of P』コピーライト

(C)Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/19-11:46)