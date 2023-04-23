［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 4月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の文明動態学研究所（RIDC）は、2023年4月20日に「2022年度RIDC共同研究の研究実施状況・成果の概要」をホームページで公表しました。



どなたでもご覧いただけます。よろしくお願い申し上げます。





〇2022年度共同研究

https://ridc.okayama-u.ac.jp/project/fy-2022-joint-research-projects/



今津 勝紀 岡山を中心とした地域歴史資料の保全と活用に関する基礎的研究

岩崎 志保 ICT技術による文化資源の社会化と活用に関する実践的研究

岩淵 泰 地域を変える若者の参画-先進事例の基礎分析-

植村 玄輝 論証の再構成を超えて——哲学史研究における「ビッグ・ピクチャー」に関する事例研究

木村 理 古代備前産須恵器の産地同定法確立と生産流通復元にかんする文理横断型研究

清家 章 造山古墳群周辺集落における古墳関係資料の研究

津守 貴之 機能低集積地域の持続性に関する日台比較研究

中谷 文美 「ちがい」が意味するものとは何か：ジェンダー/セックスへの異分野横断的アプローチ

西田 陽介 地域における芸術文化活動のウェルビーイングに与える影響に関する研究

野崎 貴博 考古学的・自然科学的分析による弥生時代後期の臨海性集落における土地利用と景観の復元

松岡 弘之 長島愛生園の歴史資料・文化資源の継承にむけた基盤構築

山口 雄治 中央アナトリアにおける都市社会の動態と気候変動

ライアン・ジョセフ 古代吉備における製鉄原料産地の実態解明に向けた考古学・文献史学・地球科学的共同研究









◆参 考

・岡山大学文明動態学研究所（RIDC）

https://ridc.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所開所式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000072793.html

・【岡山大学】文明動態学研究所 キックオフ・シンポジウム「パンデミックと文明 -感染症と向き合う過去から未来へ-」〔4月14日（水）開催〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所 『文明動態学』Vol.2を刊行されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001277.000072793.html

・【岡山大学】文明動態学研究所 国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html





◆参考：RIDCマンスリー研究セミナー

・【岡山大学文明動態学研究所】第3回RIDC マンスリー研究セミナー「日本史研究と地域史研究のはざま―生存の「関係・空間」の歴史学―」

https://youtu.be/C2XefIGOQiQ

・【岡山大学文明動態学研究所】第6回RIDCマンスリー研究セミナー「プリント化する伝統織物-インドネシア、バリ島紋織をめぐるオーセンティシティとアイデンティティ-」 の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000394.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「経済状況が主観的ウェルビーイングに与える影響 -年齢階級・都道府県別クロス・セクション分析-」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000686.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「「モノのやりとり」をめぐる認識の齟齬ともつれあい ートンガにおける他者接触の事例からー」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「入所者の住宅からみた長島愛生園の歴史」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000802.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「「家族や子どもに迷惑をかけたくない」という思いとは何か？-〈迷惑〉研究プロジェクトの軌跡と展望-」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000883.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「ぶどう輸出の現状と消費者の評価 -台湾のアンケート調査から-」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001045.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「漢代画像石の画題と意義」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001244.000072793.html

・【岡山大学文明動態学研究所】「地方占領期研究と街の記録・カラー写真・岡山」の録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001308.000072793.html







岡山大学文明動態学研究所「地域社会の持続可能性と企業のCSR -美術館運営を事例に-」〔4/26水, オンライン〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001281.000072793.html



岡山大学文明動態学研究所「文明動態学的國吉康雄論 -少女に「命のために走れ」と言った画家についての新考察-」〔5/17水, オンライン〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001369.000072793.html



岡山大学文明動態学研究所 第20回「災害文化と地域社会形成史」研究会〔5/21,日 オンライン開催〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001343.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学文明動態学研究所（RIDC）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

E-mail：ridc◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

TEL：086-251-7442

https://ridc.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001324.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







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