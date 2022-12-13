No.1ホストを決めるのは、姫の“ご指名”！！ 『ファビュラ…
［マーベラス］
「Host-Song PRIDE」CDシリーズ ジャケット画像と収録タイトルを初公開！
最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』
2023年ミセランド・真のナンバーワン、極上オブ極上のホストを決める
投票型“ご指名”プロジェクト「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」が 2023/2/22より開催決定！
https://fabulousnight.marv.jp/special/the-host-royal2023/
『ファビュラスナイト』の最重要ファクターである“ホスソン”だけでなく、 WEB指名や動画シェア数など、あらゆる分野での“ご指名”でミセランドの ホストたちがランキングされるバトルロワイヤルプロジェクト。
そんな“ご指名”方法を『ファビュラスナイト』プロデューサーのつつみんと、ギルガメシュ役の大塚剛央さんが優しく解説！
【2022/12/14（水）19:30】より生配信！ ※2023/4/2までアーカイブ視聴できます。
ご質問など配信中にコメントを頂ければドシドシお答えさせて頂きます！ぜひご覧くださいね！
また、「Host-Song PRIDE」CDシリーズジャケット画像と収録タイトルを初公開！
2023年、第一弾リリースとなる『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」CDシリーズで、ついに15人それぞれのソロ楽曲が誕生！「PRIDE」の名が示す通り、15人それぞれの決意を感じる楽曲とオーディオドラマをご堪能いただけます!!
さらに『ファビュラスナイト』ならでは新シャンパンコールも収録！
ホストそれぞれの推しポイントを前面に打ち出した「男本☆シャンパンコール」をお楽しみ頂けます！
そして、CD初回生産盤には
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケットを封入！
2023年の覇権を握るNo.1ホストを選ぶのは貴女。
ホストひとりひとりの「PRIDE」に姫の「PRIDE」を賭けてご指名ください。
姫のご来店、お待ちしております。
＜CD法人別 購入特典＞
・Rejet Shop・SKiT Dolce：キャラコメント付きジャケットイラストカード
・アニメイト：メッセージ入りL判ソロブロマイドセット
・ステラワース：メッセージ入りL判集合絵柄ブロマイド
・楽天ブックス：スクエア缶バッジ
・セブンネットショッピング：2L判集合絵柄ブロマイド
・Amazon：メガジャケ
さらに、上記６店舗で【2022年12月25日（日）】までにご予約をいただくと、
CDお受け取り時「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-"ご指名”シャンパンチケット」を追加特典としてプレゼント！
絶対お得な早期予約、お悩みの方はぜひお早めにご予約を！！
https://fabulousnight.marv.jp/discography/index08.html
＜CD情報＞
■2023年1月25日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Hi-Tradition- クロノスタシス」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09332
アーティスト情報：
ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.PHOENIX
Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke
Song：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）
2.Criminal Lover
Lyrics：藤林聖子 Music：塩原大貴
Arrange：Kotaro Egami
Song：アルジャーノン（CV：蒼井翔太）
3.パノラマクリスタルシティ
Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：渡辺泰司
Song：カール（CV：佐々木喜英）
4.One Minute
Lyrics , Music & Arrange：MAKKA
Song：ソル（CV：増田俊樹）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
5. The Pride of HOST ～GILGAMESH～
6. The Pride of HOST ～ALGERNON～
7. The Pride of HOST ～CARL～
8. The Pride of HOST ～SOL～
Cast：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）
少年時代のギルガメッシュ（CV：榎吉麻弥）、少年時代のカール（CV：村井美里）、少年時代のソル（CV：幸村恵理）、クロノスタッフ（CV：室井海人）、 兄弟の父（CV：石井隆之）、ミセ横の少女（CV：書上春菜）
Special Feature - Bounus Tracks
9.男本☆シャンパンコール ～愛の四重奏篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
10. PHOENIX（Instrumental）
11. Criminal Lover（Instrumental）
12. パノラマクリスタルシティ（Instrumental）
13. One Minute（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月1日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon- トワイライト」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09333
アーティスト情報：
千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川 慎）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.INVISIBLE TONIGHT
Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me
Song：千極兆司（CV：立花慎之介）
2.Waning Moon
Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：白洲（CV：古川慎）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
3. The Pride of HOST ～SHIRASU～
4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～
Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、ヘルプ（CV：室井海人）、ほか
Special Feature - Bounus Tracks
5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）
7. Waning Moon（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月8日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation- ヴェンデッタ」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09334
アーティスト情報：
緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代 拓）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.NO DOUBT
Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke
Song：緋野天魔（CV：小野賢章）
2.Unfair Dance
Lyrics：古屋真 music&arrange：渡辺泰司
Song：Keith（CV：高木朋弥）
3.INSIDE OUT
Lyrics：藤林聖子 music & arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：統夜（CV：八代拓）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～TENMA HINO～
5. The Pride of HOST ～Keith～
6. The Pride of HOST ～TOUYA～
Cast：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）
ヘルプ（CV.室井海人）、芸能事務所のマネージャー（CV.石井隆之）、ほか
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～暴虐の三銃士篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. NO DOUBT（Instrumental）
9. Unfair Dance（Instrumental）
10. INSIDE OUT（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月15日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Another Eden- ヒメル」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09335
アーティスト情報：
神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.Cold Garden
Lyrics , Music & Arrange：柊マグネタイト
Song：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）
2.Steamy Night
Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）
Song：RYO-YA（CV：中島ヨシキ）
3.Fallen
Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me・madoromi
Song：INORIN（CV：天崎滉平）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～KUON KAMIZUKI～
5. The Pride of HOST ～RYO-YA～
6. The Pride of HOST ～INORIN～
Cast：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、
監視役のマネージャー（CV：柳田淳一）、親戚のおじさん（CV：小林康介）、男性（CV：堀金蒼平）女性（CV：真中桂子）、ほか
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～楽園の秘めゴト篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. Cold Garden（Instrumental）
9. Steamy Night（Instrumental）
10. Fallen（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月22日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Tribal Japanesque- ネオバサラ」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09336
アーティスト情報：
皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江 瞬）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.T.T.E.（Till the end）
Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）
Song：皇麗夢（CV：豊永利行）
2.疵痕に咲く花
Lyrics：eNu Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：社（CV：田所陽向）
3.You know? ALICE
Lyrics：古谷真 Music & Arrange：近藤圭一 (SUPA LOVE)
Song：眠兎（CV：堀江瞬）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～MINT～
5. The Pride of HOST ～YASHIRO～
6. The Pride of HOST ～REIMU SUMERAGI～
Cast：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）
ヘルプ（CV：小林康介）、ヘルプ（CV：堀金蒼平）
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～美勢台心中篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. T.T.E.（Till the end）（Instrumental）
9. 疵痕に咲く花（Instrumental）
10. You know? ALICE（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式サイト ⇒
https://fabulousnight.marv.jp/
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Twitter ⇒
@FAFAFABULOUS_N （ https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N ）
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企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-20:16）
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