東京エディション虎ノ門は、世界各地でLGBTQ+の権利を啓発する活動やイベントが実施される6月の「プライド月間」をオーセンティックに祝福する、特別なルームアメニティとカクテルをご提供いたします。また、6月21日(水)には、LGBTQ+コミュニティのアイコン、ドラァグクイーンと愉しむイベントを開催いたします。







6月1日(木)~7日(水)、21日(水)~30日(金)の期間には、ご宿泊のゲストに「Rainbow Cake」のアメニティをご用意します。このアメニティは、誰もが自分らしく自由に生きる権利を持つという信念から生まれました。虹をイメージしたキューブケーキに雲を模ったフロスティングクリームをトッピングし、6色6層のそれぞれ異なるフレーバーがハーモニーを奏で、個性の美しさを称えます。



31階のLobby Bar(ロビー バー)では、6月1日(木)~6月30日(金)の期間限定でプライド月間のための特別なカクテル「Spilling Tea」を提供します。こちらはLobby Barで開催される「QUEENS High Tea」をイメージして名付けられた、オーセンティックにこだわり本格的な日本茶「煎茶」を使ったカクテルです。



そして、6月21日(水)にはスペシャルイベントをお届けします。19時より「Rainbow Cake」をはじめとしたカラフルに彩られたスイーツやセイボリー、焼き立てのスコーンを紅茶とともに提供する「QUEENS High Tea」を31階 Lobby Barにて開催します。20時半からは1階 Gold Bar at EDITION(ゴールド バー アット エディション)にて「PRIDE Night」を開催。ドラァグクイーンとDJによるエンターテイメントをお愉しみいただけます。

カクテル「Spilling Tea」とイベントの収益の一部は、LGBTを含めたすべての子どもがありのままの自分で大人になれる社会の実現を目指す、認定NPO法人「ReBit」への寄付へ充てさせていただきます。



“本物であることは、常にエディションの中核にあります。誰もが「ありのままの自分を受け入れられている」と感じられる場所であることは、私たちのコミュニティとしての役割であると深く信じています。エディションは、世界のどこにいても誰もが自分らしくいることを歓迎します。毎日、そして、特にこのプライド月間に、私たちと共に心から祝福しましょう。”



*「Spilling tea / Spill the tea」とは、「お茶をこぼす」という意味から派生した「ゴシップ話を暴露する」という意味の、LGBTQ+コミュニティで使われるスラングです。





<ルームアメニティ Rainbow Cake>

提供期間:2023年6月1日(木)~7日(水)、21日(水)~30日(金)

フレーバー:紫/紫芋、青/ブルーキュラソー、緑/抹茶、黄/レモン、オレンジ/バニラ、赤/ラズベリー



<カクテル Spilling Tea>

提供期間: 2023年6月1日(木)~30日(金)

提供場所:東京エディション虎ノ門 31階 Lobby Bar

価格:2,300円



<QUEENS High Tea>

開催日: 2023年6月21日(水)19:00~

開催場所:東京エディション虎ノ門 31階 Lobby Bar

価格:ファインティーセレクション 7,500円

・セイボリー

アスパラガス & パストラミビーフケークサレ、グリーンピースムースタルト、フムス & ベジタブルサンド、チキンジェノベーゼサンド、スモークサーモン & カッテージチーズブリオッシュ

・スイーツ

エルダーフラワー カヌレ、レモンゼリー & タイム パンナコッタ、ミントチョコレート ムース、レインボー ケーキ、ピスタチオマカロン

・スコーン

ケール スコーン & プレーン スコーン、クロテッドクリーム & ストロベリージャム

*QUEENS High Teaは、2023年4月4日(火)~7月3日(月)の期間に提供中のBOTANICAL EDITION AFTERNOON TEAのメニューを一部変更した内容でご提供します。



<PRIDE Night>

開催日:2023年6月21日(水)20:30~

開催場所:東京エディション虎ノ門 1階 Gold Bar at EDITION

価格:カクテル 2,500円~ / フリーフロー お一人様あたり 7,000円

*価格は全て消費税・サービス料込





■Lobby Bar(ロビー バー)

営業時間:

【日~木】

7:30 - 23:00 (LOフード 22:00 ドリンク 22:30)

【金・土・祝前】

7:30 - 23:30 (LOフード 22:30 ドリンク 23:00) アフタヌーンティー 12:00 - 17:00 (LO 16:30)

住所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門 31階

予約:

Lobby Bar 公式サイト

https://lobbybar.toranomonedition.com/

TEL. 03-5422-1630

MAIL. diningreservations.tokyo@editionhotels.com





■Gold Bar at EDITION(ゴールド バー アット エディション)

営業時間:

【火~木】

18:00 - 25:00 (LOフード 22:45 ドリンク 24:30)

【金・土・祝前】

18:00 - 26:00 (LOフード 25:30 ドリンク 25:30) *日・月休

住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門 1階

予約:

Gold Bar at EDITION 公式サイト

https://www.goldbaratedition.com/

TEL. 03-5422-1630

MAIL. goldbar@editionhotels.com





