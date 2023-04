[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、U-NEXTが発売・販売元である韓国ドラマDVDについて5月~7月のゲオ先行レンタルラインナップを発表いたします。5月には『私たちは今日から』『警察授業』『豚の王』、6月には『あなたが願いを言えば』『アンクル ~僕の最高のおじさん~』、7月には『恋愛なんていらない』『赤い風船~絡み合う糸~』が登場予定です。また『私たちは今日から』『警察授業』『アンクル ~僕の最高のおじさん~』のU-NEXT独占配信も決定しました。







株式会社ゲオストアが展開する全国のゲオショップで、U-NEXTが発売・販売元の韓国ドラマDVDの先行レンタルを実施いたします。5月にはイム・スヒャン主演の妊娠をきっかけに巻き起こる純愛ラブコメディ『私たちは今日から』や、警察学校が舞台のキャンパス・ラブコメディ『警察授業』、殺人事件現場に残されていたメッセージから始まるスリラー『豚の王』の3作品が登場。



以降、6月には『あなたが願いを言えば』『アンクル ~僕の最高のおじさん~』、7月には『恋愛なんていらない』『赤い風船~絡み合う糸~』など韓国で話題を集めた作品の先行レンタルを予定しており、毎月一足先に新作をお楽しみいただけます。



なおU-NEXTでは、5月19日(金)より『私たちは今日から』『警察授業』、6月16日(金)より『アンクル ~僕の最高のおじさん~』をそれぞれ独占配信いたします。今後も続々と韓国ドラマ作品のゲオ先行レンタルを予定しておりますので、ぜひお楽しみください。

【ゲオ先行レンタル作品】

※発売・販売元はすべて株式会社U-NEXT

■5月19日(金)レンタル開始『私たちは今日から』







結婚するまで純潔を守ると誓ったヒロインが、婦人科の検診で誤って人工授精をされ妊娠。恋人と赤ちゃんの遺伝子上の父親との間で揺れるラブコメディ。

出演:イム・スヒャン/ソンフン/シン・ドンウク/ホン・ウニ/ホン・ジユン/キム・スロほか



■5月19日(金)レンタル開始『警察授業』







犯人を捕まえようと奮闘する刑事と頭脳明晰な元ハッカーが、警察学校の教官と生徒として繰り広げるドタバタキャンパス物語。

出演:チャ・テヒョン/ジニョン(B1A4)/チョン・スジョン(f(x))/イ・ジョンヒョク/ホン・スヒョン/カン・シニル/ソン・ジヌほか



■5月19日(金)レンタル開始『豚の王』







連続殺人事件の現場に残された20年前の友人のメッセージから、“暴力の記憶”がよみがえることになった者たちを描いた追跡スリラー。

出演:キム・ドンウク/キム・ソンギュ/チェ・ジョンアン/オ・ミンソクほか



■6月16日(金)レンタル開始『あなたが願いを言えば』







オランダに実在する末期がん患者の願いを叶える財団をモチーフにした作品。人生の崖っぷちに立たされた青年が、社会奉仕の命令を受けてホスピスで働くことになり、病院の人々と一緒に人生の終わりに差し掛かっている人々のそれぞれ異なる最後の願いを聞く、感動のヒーリングドラマ。

出演:チ・チャンウク/ソン・ドンイル/チェ・スヨン(少女時代)ほか



■6月16日(金)レンタル開始『アンクル ~僕の最高のおじさん~』







売れないミュージシャンの叔父と、心にトラウマを抱える小学生の甥。2人をつなぐ“音楽”と“同居生活”を通して描く、笑いと涙の家族の愛の物語。

出演:オ・ジョンセ/チョン・ヘジン/イ・ギョンフンほか



■7月19日(水)レンタル開始『恋愛なんていらない』







20年来の親友であるヨルム(イ・ダヒ)とジェフン(チェ・シウォン)が、恋愛リアリティショーのプロデューサーと出演者として出会い、思いがけず恋愛関係に発展していく模様を描いたラブコメディ。

出演:イ・ダヒ/チェ・シウォン(SUPER JUNIOR)/チョ・スヒャン/イ・デフィ(AB6IX)ほか



■7月19日(水)レンタル開始『赤い風船 ~絡み合う糸~』







親友の夫を長年想い続ける主人公。自らの欲望を解消するべく波乱を巻き起こす、予測不能な愛の物語。

出演:ソ・ジヘ/イ・ソンジェ/ホン・スヒョン/イ・サンウほか



(C)2022, Lifetime Korea, LLC. All rights reserved. (C)2022, Creative Leaders Group Eight Co., Ltd All rights reserved. Licensed by KBS Media Ltd. (C)2021 KBS. All rights reserved (C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved. (C)2022, Lifetime Korea, LLC. All rights reserved. Licensed by KBS Media Ltd. (C)2021 HIGROUND. All rights reserved (C)︎ 2022 KT StudioGenie Co.,Ltd All rights reserved



U-NEXTとはU-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。U-NEXT:https://video.unext.jp※GEM Partners調べ/2023年3月時点国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-13:46)