バービーボーイズの大ヒット曲「目を閉じておいでよ」、THE BOOM 初期の大名曲 「星のラブレター」、 ビールCMタイアップで誰もが耳にした永遠のエバーグリーン、カズン「冬のファンタジー」のMVをYoutube初公開!!











ソニー・ミュージックレーベルズ/レガシー プラスLabel のオフィシャルサイト「otonano」にて定期更新中の人気ビデオ・プレイリスト企画「極!音楽映像万博 -ENJOY THE MUSIC!!-」で、第12弾 ”LOVE SONG 2.”が3月10日、公開となった。今回は、前回に引き続きのラブソング・リスト“LOVE SONG 2.”。超有名曲9曲のミュージック・ビデオがラインナップされたので必見だ。



その中でも、今回Youtube無料視聴エリアにフルサイズ初公開となるミュージックビデオ作品は3楽曲。バービーボーイズの大ヒット曲「目を閉じておいでよ」、THE BOOMの初期の大名曲 「星のラブレター」、 ビールCMタイアップで誰もが耳にした永遠のエバーグリーン、カズン「冬のファンタジー」の3曲のMVが公開された。



今回のプレイリストは、これら初公開ミュージック・ビデオを含む計9曲の超強力ラインナップでが展開されている。

リスト冒頭から、TikTokで大バズりしたPUFFY「愛のしるし」、「極!」リストには初登場のアンジェラ・アキ 「This Love」、ラブソングのTOPレジェンド楽曲と言っていい松田聖子「赤いスイートピー」など、超名曲ビデオが並んでいるので、今回も絶対に要チェックだ。





■第12弾 “LOVE SONG 2.” ビデオ・プレイリスト 特設ページURL

https://www.110107.com/banpaku/





■公開楽曲リスト



1. PUFFY 愛のしるし

2. I WiSH 明日への扉

3. 松田聖子 赤いスイートピー

4. CHARA タイムマシーン

5. カズン 冬のファンタジー

6. CHEMISTRY My Gift to You

7. アンジェラ・アキ This Love

8. THE BOOM 星のラブレター

9. バービーボーイズ 目を閉じておいでよ



