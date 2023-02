[Mnet]

Mnet・Mnet Smart+で独占生中継の授賞式!2次出演アーティスト・ラインナップが決定!



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、2月10日と11日の2日間にわたって韓国で開催される「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」に出演する2次出演アーティストのラインナップを発表いたしましたので、お知らせいたします。







2022年に世界を虜にしたアーティストたちが「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」に授賞式に参加します。Hanteo Music Awardsの主催社であるHANTEO GLOBALは、「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」(以下「Hanteo Music Awards」)の2次アーティスト・ラインナップを公開しました。Kep1er、fromis_9、STAYC、Billlie、EVERGLOW、DREAMCATCHER、JUST B、ユジュ、ユンナ、ヨンタクが出演します。



昨年のデビューと同時に、グローバルファンの注目を集めたKep1erの出演が決まりました。Kep1erは韓国で発売した3枚のアルバムと日本で発表したデビューシングルで、国内外のチャートに名を連ね多くの授賞式で新人賞を受賞するなど爆発的な人気を見せています。



“サマークイーン”に生まれ変わったfromis_9も名を連ねました。fromis_9は昨年6月に発売した5枚目のミニアルバム「from our Memento Box」で初動キャリアハイを達成し、デビュー後初となる単独コンサートで全席完売するなど精力的な活動で人気を集めました。



昨年リリースした3rdシングル「WE NEED LOVE」で初動20万枚を突破したSTAYCも出演します。STAYCは昨年、日本での正式デビュー、海外ファンミーティングなどの活動を続け、グローバルファンとの出会いを続け、今年2月にカムバックを控えています。



Billlieは昨年1年間、さまざまなアルバムを通じて熱い愛を受けました。圧倒的な成長を見せたのはもちろん、音楽性と唯一無二のストーリーテリングが認められアメリカやイギリスなど世界有数のメディアで「2022年最高のK-POPアルバム」や「音源部門」に選ばれる成果を収めたグローバルな勢いのあるアーティストとして位置づけられました。



EVERGLOWは昨年、サウジアラビア、イギリス、日本、カザフスタンなど海外での公演を成功させました。着実に積み上げた実力と魅力でグローバルファンの心を捉え、世界的な歩みを続けてきました。



DREAMCATCHERは国内外の活動を通じて1年間走り続けてきました。2ndアルバムで音楽番組で初の1位を占め、以降4枚目のミニアルバムを発売、米国ツアー、欧州ツアーを通じて活動し、2022年は多忙を極めました。



JUST Bは昨年、3枚目のミニアルバムを発売し、上昇気流に乗りました。近頃メキシコで開催した南米初の単独コンサートを成功させました。その後メキシコ内のテレビ、ラジオ番組などに相次いで招待され、グローバルファンの注目を集めました。



「GFRIEND」出身のユジュは2022年にソロデビューし、新しい姿を披露しました。 初のソロアルバムでユジュは全トラックの作詞、作曲に参加し、また人気ドラマのOSTも参加するなど、音楽の実力を示しました。



昨年末に“チャート逆走神話”で人気を集めたユンナも出演します。ユンナは6枚目のリパッケージアルバムのタイトル曲「Event Horizon」でチャート逆走を続け、音源チャートを賑わせました。



ヨンタクはデビュー17年ぶりに初めて披露したフルアルバム「MMM」で初動52万枚を突破しました。韓国国内のツアーだけでなく、最近ではインドネシア、フィリピンなど海外プロモーションまで行い、国境を越えてグローバルで活躍を続けています。



1次ラインナップに続き2022年に世界を虜にしたアーティストたちが2次ラインナップとして発表され、「Hanteo Music Awards」で“レジェンドステージ”が繰り広げられるものと期待を集めています。「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」はHANTEO CHART30周年を迎えて初めて進行されるオフライン授賞式で、HANTEO CHARTの客観的で正確なデータを基にしています。「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」は2月10日と11日、ソウルの蚕室室内体育館で開催され、日本ではCS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+を通じて独占生中継します。



【CS放送 「Mnet」 放送情報 / 動画配信サービス 「Mnet Smart+」 配信情報】

「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」

2月10日(金)・11日(土) 19:00~ 生中継・生配信

2023年 HANTEO GLOBAL / 日本語字幕なし / 日本独占放送・独占配信

※放送時間・内容・出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※Mnet Japanの日韓同時生放送枠は18:45~23:00を予定しております



今年から新設された<日本オリジナル部門>への投票は2月2日(木)16:59まで受付中です。日本からの投票はMnet JPもしくはMnet Smart+会員の方のみ可能です。詳しい投票方法など「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」の詳細につきましては下記の特設サイトをご覧ください。



【30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022特設サイト】

https://mnetjp.com/sp/2023/02/hmawards2022/



【「Hanteo Music Awards」とは】

Hanteo Music Awardsは世界的なリアルタイム音楽チャートであり、韓国初のチャートであるHANTEO GLOBALが開催するグローバルK-POPフェスティバルです。 Hanteo Music Awardsは客観的で正確なデータをもとに、アーティスト、ファン、音楽業界関係者と共にお祝いする授賞式です。世界中の誰もが参加できて、K-POPの明るい未来を作っていきます。今年30周年を迎えたHANTEO CHARTと一緒にK-POPの輝かしい瞬間をお楽みください。



【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

Mnet 公式SNS ★Twitter @MnetJP_Ch ★LINE Mnet_japan ★Instagram mnetjp_official



【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。

Mnet Smart+公式SNS ★Twitter @mnet_smart ★Instagram mnetsmart



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-19:46)