【岡山大学】惑星物質研究所 中村栄三特任教授関連の記事が日本…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 4月 23日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）惑星物質研究所（鳥取県東伯郡三朝町）の中村栄三特任教授のグループらで行われた探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから採取した試料の分析成果論文が、2022年6月に日本学士院紀要（Proceedings of the Japan Academy Series B. Vol.98, No.6）に発表されました。
このたび日本学士院で、岡山大学中村特任教授、JAXA「はやぶさ2」プロジェクトマネージャーの津田雄一博士と日本学士院の会員による座談会が行われ、注目の成果論文の投稿先についての経緯や分析により発見されたアミノ酸が生命の起源解明にどう繋がるのかなどのトピックについて日本学士院広報誌「PJAニュースレター」に掲載されました（2023年3月31日発行）。この機会にぜひご覧ください。
〇日本学士院発行Vol.98 No.6に発表した論文「On the origin and evolution of the asteroid Ryugu: A comprehensive geochemical perspective」はこちら
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r4/press20220610-1.pdf
日本学士院広報誌「PJAニュースレター」
https://www.japan-acad.go.jp/japanese/publishing/pja_newsletter.html
◆参 考
・日本学士院
https://www.japan-acad.go.jp/index.html
・岡山大学惑星物質研究所（IPM）
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/
・岡山大学惑星物質研究所 The Pheasant Memorial Laboratory（PML）
https://pml.misasa.okayama-u.ac.jp/home.php
◆参考レポート
・【岡山大学】小惑星リュウグウがかつて彗星であった可能性を理論的に指摘 ～小惑星探査機「はやぶさ2」が採取した小惑星物質の起源解明へ～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000573.000072793.html
・【岡山大学】小惑星リュウグウに記録されたアミノ酸生成の痕跡 ～初期太陽系における水-有機物反応のスナップショット～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001338.000072793.html
◆参考情報
・【岡山大学】在日フランス大使館担当官、日本原子力研究開発機構理事長らが惑星物質研究所を視察 ～探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから採取した試料を観察～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000848.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学惑星物質研究所「すぐにわかる小惑星リュウグウの起源と進化」が知の拠点【すぐわかアカデミア。】で動画配信スタート
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000833.000072793.html
・【岡山大学】３億キロ離れた小惑星「リュウグウ」から採取した試料をイベントに合わせて一般公開しました！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000072793.html
・【岡山大学】惑星物質研究所の中村栄三教授が「令和2年度星取県推進功労者知事表彰」を受賞
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000072793.html
・「スペースサイエンスワールド星取県」基調講演／スペシャルトークセッションに中村栄三特任教授が登壇
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000072793.html
・内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 イノベーションエコシステムの構築を加速（令和2年10月20日付岡山大学プレスリリース）
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9724.html
◆岡山大学惑星物質研究所紹介
YouTube 4:53
https://youtu.be/UQtAxdYGI0k
◆本件問い合わせ先
岡山大学自然生命科学研究支援センター 特任教授 中村栄三 (日本語)
（勤務地：岡山大学惑星物質研究所〔〒682-0193 鳥取県東伯郡三朝町山田827〕）
TEL：0858-43-3745
FAX：0858-43-3745
E-mail：eizonak ◎misasa.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://pml.misasa.okayama-u.ac.jp/home.php
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年4月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001324.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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