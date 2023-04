[国立大学法人岡山大学]



◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)惑星物質研究所(鳥取県東伯郡三朝町)の中村栄三特任教授のグループらで行われた探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから採取した試料の分析成果論文が、2022年6月に日本学士院紀要(Proceedings of the Japan Academy Series B. Vol.98, No.6)に発表されました。



このたび日本学士院で、岡山大学中村特任教授、JAXA「はやぶさ2」プロジェクトマネージャーの津田雄一博士と日本学士院の会員による座談会が行われ、注目の成果論文の投稿先についての経緯や分析により発見されたアミノ酸が生命の起源解明にどう繋がるのかなどのトピックについて日本学士院広報誌「PJAニュースレター」に掲載されました(2023年3月31日発行)。この機会にぜひご覧ください。





〇日本学士院発行Vol.98 No.6に発表した論文「On the origin and evolution of the asteroid Ryugu: A comprehensive geochemical perspective」はこちら

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r4/press20220610-1.pdf







日本学士院広報誌「PJAニュースレター」

https://www.japan-acad.go.jp/japanese/publishing/pja_newsletter.html













◆参 考

・日本学士院

https://www.japan-acad.go.jp/index.html

・岡山大学惑星物質研究所(IPM)

http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/

・岡山大学惑星物質研究所 The Pheasant Memorial Laboratory(PML)

https://pml.misasa.okayama-u.ac.jp/home.php





◆岡山大学惑星物質研究所紹介

YouTube 4:53

https://youtu.be/UQtAxdYGI0k















