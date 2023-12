[クリスチャン・ディオール合同会社]





メゾンを象徴するアイコンバッグ「レディ ディオール」の中身をセレブリティが紹介する動画シリーズ”In My Lady…”の新エピソードにジェナ・オルテガが登場。なんと"Harper’s Bazaar Women of the Year"の授賞式に持っていくはずだった「レディ ディオール」が謎の失踪を遂げていることに気付きました。ディオールのアンバサダーを務める彼女の大切なフレグランス「グリ ディオール」やチョコレートバー、ヘッドフォンなど毎日の必需品、さらには授賞式のスピーチで使うはずだったメモなど、バッグの中に入れようと準備していたものはあるのに、肝心のバッグが見つかりません。ジェナ・オルテガのユーモアにあふれたチャーミングな動画をぜひYoutubeでご覧下さい。



@Dior #ディオール #LadyDior #DiorSS24



