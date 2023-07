[J-WAVE(81.3FM)]

チケット一般発売と共に、「注釈付き指定席」も販売





ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market-」(以下、INSPIRE TOKYO 2023)を7月15日(土)と16日(日)、「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market- EXTRA」を翌7月17日(月・祝)に国立代々木競技場第一体育館と、渋谷の街中のサテライト会場で開催いたします。



7月15日(土)に、Superfly、Nulbarich、SHISHAMO、Cocco、のん、7月16日(日)に、今市隆二、YUKI、Perfume、いきものがかり、iri、7月17日(月・祝)に、BALLISTIK BOYZ、BE:FIRST、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、OWVが出演する本イベントのタイムテーブルが解禁となりました。





当日のタイムテーブル













バーチャルアーティストのTacitlyがオープニングアクトに決定! 新曲を国内初披露



7月15日(土)と16日(日)のオープニングアクトとして、リリアとシエルからなる2人組バーチャルアーティストユニット「Tacitly(タシットリー)」の出演が決定! 「自分たちの音楽で世界を繋げる」を目標に日本語・英語・中国語の3つの言語で音楽活動を行うふたりは、透き通った声とTacitlyの音楽テーマ「人と人はわかりあえるのか?」を様々なメロディで表現したオリジナルナンバーでオープニングを彩ります。



さらに、2023年7月1日にロサンゼルスで開催された北米最大のアニメイベント「ANIME EXPO 2023」で初解禁され、アメリカのファンを魅了したTeddyLoidプロデュースの新曲「Symphonia」を「INSPIRE TOKYO 2023」で国内初披露! Tacitlyの今までのオリジナルナンバーにはないサウンドと表現を突き詰めた作品をお届けします。









Perfume Closetが入場無料のマーケットエリア出店



Perfumeの楽曲を通して皆さんと繋がれるアイテムを創りたい、という発案のもとスタートした「Perfume Closet」が「INSPIRE TOKYO」に出店。MVなどのパフォーマンスにてメンバーが着用していた、メンバー監修により製品化されたショートブーツ・ダンスヒールを実際にご試着、ご購入いただけます。また、スニーカー・靴下も同時展開。ファンならずとも注目のアイテムが並びます!

※出店は7月16日(日)のみとなります。









なお、入場無料のマーケットエリアは、各日11時からオープン! オリジナリティ溢れるマーケットやキッチンカーが集結するほか、大滝詠一氏の「ナイアガラ・レーベル」公認、「ナイアガラ盆踊り」も開催。「INSPIRE TOKYO 2023」チケットをお持ちの方はもちろん、チケットをお持ちでない方も、ぜひたくさんの方のご参加をお待ちしております。





INSPIRE TOKYO 2023チケット、7/8(土)より一般販売。注釈付き指定席も販売



「INSPIRE TOKYO」(7/15、16)および「INSPIRE TOKYO EXTRA」(7/17)のチケット一般発売を7月8日(土)午前10:00より開始いたします。それとともに、ステージサイドからご覧いただくお席など、ステージや演出の一部が見えづらいお席となる「注釈付き指定席」も販売します(7/16、17のみ)。詳細はホームページまで。



▼「INSPIRE TOKYO」公式ホームページ

https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/



▼「INSPIRE TOKYO EXTRA」公式ホームページ

https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/extra/





INSPIRE TOKYOとは



「ISPIRE TOKYO 2023」は、J-WAVEがおくる都市型カルチャーフェスティバル。2000年より開催してきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント「J-WAVE LIVE」を、J-WAVEおすすめアーティストによるライブに加え、東京ならではのオリジナリティ溢れるフードエリアや、マーケットなども併設し、1日中気軽に、楽しく、美味しく過ごすフェスへとパワーアップ。

「MUSIC」「FOOD」「ART」「FASHION」「ETHICAL」など、東京のど真ん中から発信する様々なCULTUREを、日本全国、そして世界にも運んでいく=INSPIREしていく――東京と世界が響き合い、影響しあうフェスティバルを目指して今年も開催します。





公演概要



▼公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market-

開催日時:2023年7月15日(土)、7月16日(日)

開場/開演:OPEN 13:00 / START 14:00

会場:国立代々木競技場 第一体育館



出演者:

7月15日(土):Superfly、Nulbarich、SHISHAMO、Cocco、のん<全5組>

7月16日(日):今市隆二、YUKI、Perfume、いきものがかり、iri<全5組>



料金(税込):各日/全席指定¥11,000(税込/オリジナル竹製うちわ付き)

各日/VIPチケット¥100,000(税込/特典は公式サイトをご確認ください)

(7/16のみ)注釈付き指定席:¥9,900(税込)

*注釈付指定席は、ステージのサイドからご覧いただくお席など、

ステージや演出の一部が見えづらいお席となります。予めご了承ください。



主催:INSPIRE TOKYO実行委員会

企画・制作:J-WAVE / J-WAVE MUSIC / DISK GARAGE

後援:東京都、渋谷区(マーケットエリア)



公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



▼公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market- EXTRA

開催日時:2023年7月17日(月・祝)

開場/開演:OPEN 14:00 / START 15:00

*出演者の追加に伴い、開場/開演/終演予定時間が変更となっています。ご注意ください。



会場:国立代々木競技場 第一体育館



出演者(アルファベット順)

BALLISTIK BOYZ、BE:FIRST、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、OWV <全5組>



料金(税込):

全席指定¥8,800 (オリジナル竹製うちわ付き)

映像付き指定券:¥9,900(NFT付き/オリジナル竹製うちわ付き)【限定2,000枚】

※BE:FIRST/BOYNEXTDOORのライブ映像(ハイライト)等がメタバース(*)内で視聴できるNFT入場券付き。(NFTコードは購入者へ後日ぴあよりメールで送信します)

*メタバース:アバターで相互コミュニケーションを取りながら映像コンテンツなどが楽しめるバーチャル空間

VIPチケット¥100,000(税込/特典は公式サイトをご確認ください)

注釈付き指定席:¥7,700(税込)

*注釈付指定席は、ステージのサイドからご覧いただくお席など、

ステージや演出の一部が見えづらいお席となります。予めご了承ください。



主催:INSPIRE TOKYO実行委員会

企画・制作:J-WAVE / J-WAVE MUSIC / DISK GARAGE / CREATIVEMAN PRODUCTIONS

後援:東京都、渋谷区(マーケットエリア)



公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

NFTに関するお問い合わせ:NFT LAB https://osmail.mb.softbank.jp/m?f=8799



オフィシャルWEBサイト:

■7/15(土)16(日) https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/

■7/17(月・祝) https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/extra/

イベントハッシュタグ:#インスパイアトーキョー



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-15:40)