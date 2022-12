[ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社]

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、ソニーのセンシングとネットワーク技術を活用した子ども向け見守りサービス 「amue link(アミューリンク)」の料金プランを刷新します。12月15日より、3年間分の月額利用料金を端末代金に含めた「3年買い切りプラン」の受付を終了し、端末代金(※)と月額利用料金を分けた新プランへ改定、月額利用料金748円でソニーストアに加えて、Amazonでも購入できます。





(※)端末代金はオープン価格です。市場推定価格は以下の通りです。

amue link 月額利用プラン 端末代金 : 5,980円



また、高速光回線サービス「NURO 光」の契約者向けオプションサービス「amue link for NURO」においても、12月1日より端末代金を13,860円から3,960円へ、月額利用料金を1,078円から599円に大幅に値下げしました。



共働き世帯の増加を背景にした親と子どものコミュニケーション機会の減少や、親の目が届かない場所でのトラブルの発生などから、昨今子ども見守りサービスへの注目が高まっています。



「amue link」は、端末内蔵GPSや各種センサーにより、子どもの位置情報や行動履歴、周辺温度等を専用アプリケーションでリアルタイムに見ることができ、端末に内蔵されたマイクとスピーカーを用い、スマートフォンとボイスメッセージのやり取りができます。



【動画】https://www.youtube.com/watch?v=eNhia55lAqw







また、今後は位置精度のさらなる向上や、使用環境での異常温度の検知と通知機能といったアップデートを予定しています。



「amue link」は、親と子どもとが離れる時間を繋ぐ”お話しできるGPS”として、ソニーが持つネットワーク・センシング・クラウド・AIといったテクノロジーを用い、子ども達が安心・安全に暮らせる優しい社会の実現を目指してまいります。





●子どもの手でも使いやすい小型サイズの端末



















●携帯電話を持つにはまだ早い低学年の見守りにも適しています







※写真はイメージです





amue link新プラン 概要



■提供開始日

・amue link 月額利用プラン:2022年12月15日

・amue link for NURO 月額利用プラン: 2022年12月1日



■プラン詳細(金額は税込)







■販売場所

・amue link 月額利用プラン

ソニーストア:https://www.sony.jp/lifestyle/store/products/amuelink/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHDBZ1NP



・amue link for NURO月額利用プラン

https://www.nuro.jp/amue/



詳細についてはサービスページを参照ください。https://amuelink.sonynetwork.co.jp/buy/



「amue link」の主な特長



●専用アプリで位置情報に加え周辺の温度などがわかる









●電車・自転車など移動手段も検知できる







●双方向のボイスメッセージ機能再生されるとアプリに通知







※画像はイメージです





1. 居場所がわかる

・GPS と携帯電話の電波を利用して人やモノの居場所を見守り、専用アプリへ自動で知らせます。

・アプリには最大5台まで端末を登録可能。また、端末1台に対して、最大5人(スマートフォン5台)まで見守りが可能です。



2. 音声でつながる

・ボイスメッセージを介していつでも双方向にコミュニケーションを取ることができます。子どもとの日常の連絡だけでなく、もしもの時に子どもからボイスメッセージを受け取ることが可能です。

・メッセージの着信は、本体の通知用LED がお知らせします。また、端末からのメッセージ送信もボタンを押すだけのシンプルな動作で可能です。

・メッセージ数に応じた追加料金はありません。



3. 出発・到着をおしらせ

・アプリでスポット(場所)を設定すると、 端末がそのスポット(場所)に到着/出発した時に通知を受け取ることができます。





4. 行動履歴・周辺温度がわかる

・加速度・ジャイロ・気圧・地磁気・温度センサーを搭載。センサーからの情報を元にAI を用いて、「歩く・止まる・自転車・車・バス・電車」の

行動履歴が判定されます。

・搭載されている温度センサーを使って周辺温度の計測ができます。





5. 小型で軽くて丈夫

・子供の手でも持ちやすい小型サイズでポケットにもしっかり収まります。重さはおよそ単三電池1本分相当の23.7gで持ち運びも疲れません。

・IP68等級の防水・防塵仕様で、遊ぶ時も安心して身に着けられます。









