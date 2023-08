[株式会社ハピネット]

横浜発シティロックバンド「LUCY IN THE ROOM」が4曲入りSG『Flowered』のリリースを発表した。また、先行配信曲『夕立雨』のDigital Release発表と新アー写を公開した。



表題曲『Flowered』は、あの時“咲いていた”日々を押し花のように大切にしまう気持ちを、テクノポップを織り交ぜアップテンポながらも切ないサウンドで包み込んでくれる楽曲。印象的なコーラスワークにも注目してほしい。



また、カップリングであり先行配信曲の『夕立雨』は、短い夏の恋を男女それぞれの目線で描き、夏が終わる情景と感情をスウィングの中に表現した、サビの高揚感が心地よいミディアムバラードとなっている。



2曲ともに失恋をテーマにしたやわらかな楽曲で、LUCY IN THE ROOMのカラフルで新たな世界観を見せる。





■New Singleリリース情報

発売日:2023年10月4日(水曜日) LUCY IN THE ROOM『Flowered』



【収録曲】

1. Flowered

2.夕立雨

3. Flowered -Instrumental-

4.夕立雨 -Instrumental-



品番:HMAA-10008

JAN:4907953265998

価格:¥1,320(税込)

発売元:Happinet Music

販売元:Happinet Corporation



■先行配信リリース情報

Digital Release

発売日:2023年8月30日(水曜日) LUCY IN THE ROOM『夕立雨』

※New Single「Flowered」からの先行配信曲



発売元:Happinet Music

販売元:Happinet Corporation



■新アー写公開



■Member ⇒ mii(Key) 近藤翔太(Ba) Kohei(Vo) ROKU(Gt) キワム(Dr)



■プロフィール

横浜発シティロックバンド。

多様な年代、ジャンルの音楽の影響を受けてきた5人がつくりだすサウンドは、ロックを軸にジャズ、ソウル、シティポップ、さらにはポップスの垣根を超え、それぞれの要素を取り込みカラフルな世界観を見せる。



2018年9月に青山学院大学の音楽サークルメンバーを中心に結成。下北沢を中心にライブ活動を行う。2020年5月に発表した自主制作MV「Candy」が反響を呼び、2021年4月、蔵前レコーズ所属を発表。その後シングル3作、 2022年にはEP2作「Fermata」「Musicology」をリリース。2022年6月カラオケDAMが、今熱い!アーティストをレコメンドする「DAM HOT! アーティスト」に選出され、12月にハピネット・ミュージック所属となる。2023年1月「Met」が、アニメ「Call Star -ボクは本当にダメな星?-」のエンディング主題歌に、「Bubble」が、テレビ朝日「ランジャタイのがんばれ地上波!」1月度エンディングテーマに起用され話題に。

2023年3月 ハピネット・ミュージック所属後初の作品となる、10枚目のシングル「ものがたり」をリリース。



■メディア情報



FM AICHI (80.7MHz) にて

ラジオレギュラー番組 放送中!

『LUCY IN THE ROOM らじるーむ』

毎週月曜日20:30-21:00

※愛知県外の方は、radiko、AuDeeにて聴取できます

※radikoエリアフリーでのご聴取には、ラジコプレミアムご登録が必要です

※AuDeeではトーク部分のみ聴取できます



■SNS

lit.link:https://lit.link/lucyintheroom

▶ HP : https://www.lucyintheroom.com/

▶ Twitter : https://twitter.com/RoomLucy

▶ Instagram : https://www.instagram.com/lucyintheroom/

▶ Tik Tok : https://www.tiktok.com/@lucyintheroom



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/17-18:46)