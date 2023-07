[J-WAVE(81.3FM)]

7月9日(日)22:00~22:54放送『J-WAVE SELECTION INPEX THE SONG OF JOURNEY』





ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、7月9日(日)22:00~22:54放送、「旅と音楽」をテーマにした特別番組『J-WAVE SELECTION INPEX THE SONG OF JOURNEY』をオンエアいたします。アーティストの佐藤千亜妃がナビゲーターを務め、ゲストに白石麻衣とDa-iCE・花村想太をお迎えします。







旅先で聴く音楽は、その瞬間をまるで映画のワンシーンの様に彩ります。そして、実際に足を運ばなくても、音楽は、あの時、あの場所で感じたものを思い起こさせます。このプログラムのテーマは「旅と音楽」。リアルでも空想でも、この夏、出かけたいあの場所へ――旅先へ想いを馳せながら、そこで聴きたい音楽を語り合う1時間です。



オンエアでは白石麻衣とDa-iCE・花村想太がゲストで登場し、ナビゲーターの佐藤千亜妃とそれぞれ対談。佐藤の楽曲のファンという白石は、旅先で聴きたい音楽や移動の際の過ごし方から、白石が普段からよく聴く洋楽の話題まで、ここでしか聴けない音楽談議を繰り広げます。



花村も旅先で聴きたい音楽や移動の際の過ごし方について語るほか、出身地である兵庫県伊丹市の魅力を紹介。一見接点のなさそうな佐藤と花村が明かす繋がりとは?



さらに、YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍し、シンガーソングライターとしても活動する幾田りらからコメントも! どうぞお聴き逃しなく。





■番組概要

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE SELECTION INPEX THE SONG OF JOURNEY

放送日時:2023年7月9日(日)22:00~22:54

ナビゲーター:佐藤千亜妃

ゲスト:白石麻衣、花村想太(Da-iCE)、幾田りら(コメント)

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-16:40)