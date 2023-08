[コロプラ]

16周年記念衣装の『初音ミク』がプレイアブルキャラで登場!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向けゲーム『アリス・ギア・アイギス(以下、アリスギア)』で8/29(火)より開催する『初音ミク』コラボの情報を公開しました。

【公式サイトURL】https://colopl.co.jp/alicegearaegis/







『アリスギア』は、「アクトレス」と呼ばれる少女たちを導きながら、謎の機械生命体・ヴァイスと戦う3Dアクションシューティングゲームです。



本日、2023年8月29日(火)からの開催を予定している『初音ミク』コラボのPVが『アリスギア』公式Twitter、公式Youtubeにて公開されました。



PVの中では、16周年記念衣装を身に纏った『初音ミク』が、『アリスギア』の3Dモデルで動く姿が見られ、本コラボイベントにてプレイアブルキャラクターとして登場することを発表いたしました。

また、コラボ開催決定を記念して、コラボオリジナルグッズが当たるRTキャンペーンも開催中です。



本コラボイベントに関する情報はアリスギア公式Twitter(@alice_colopl)や公式サイトにてお届けしますので、続報をお待ちください。



【『初音ミク』×『アリス・ギア・アイギス』コラボキービジュアル公開!】

2023年8月29日(火)からの『初音ミク』と『アリスギア』のコラボ開催に先駆けて、加藤拓弐氏描きおろしのコラボキービジュアルを公開いたしました。





【16周年記念衣装の『★4/初音ミク』がプレイアブルキャラとして登場!】

初音ミクの16周年記念衣装を身に纏った『★4/初音ミク』が、プレイアブルキャラとして登場することが決定いたしました。





【16周年記念衣装の『初音ミク』3Dモデルをお披露目するPV公開!PVRTキャンペーンも開催!】

16周年記念衣装の『初音ミク』3Dモデルを紹介するPVが『アリスギア』公式Twitter、公式Youtubeにて公開中です。

〈PVはこちら〉https://youtu.be/lpuWbd148jU



PVでは『みくみくにしてあげる♪【してやんよ】』の楽曲に乗せてオリジナル振り付けを踊る『初音ミク』の姿や、『アリスギア』ゲーム内に登場する姿をご覧いただけます。



【PVRTキャンペーンも開催!】



<開催期間>

2023年8月22日(火) ~ 9月19日(火)14:59 予定



<概要>

『初音ミク』コラボを記念して、抽選で豪華グッズが当たるTwitterキャンペーンを実施いたします。アリスギア公式Twitterをフォローしたうえで、対象のツイートをリツイートで応募完了となります。



<プレゼント内容>

・コラボキービジュアルQUOカード(1,000円分)×抽選で40名様

・★4 初音ミク アクリルスタンド×抽選で10名様



<『アリスギア』公式Twitter>

https://twitter.com/colopl_alice



【『初音ミク』とは】

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです



【アリス・ギア・アイギス 基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ!

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場!本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結!2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送!今後もさまざまな企画展開にご期待ください!





◆アプリ名 :アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル :武装カスタマイズアクション

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/px93lxm/

▼DMMGAMES:https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト:https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント:https://twitter.com/colopl_alice



【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ:イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ&パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン(原案)を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

・海老川兼武:メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック!シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

・柳瀬敬之:メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

・ZUNTATA:株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作(BGM、効果音)を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作:「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/

コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名:株式会社ピラミッド http://www.pyramid-inc.net/

所在地:東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト

設立:2001年9月28日

資本金:6,630万円(2020年9月末日時点)

代表者:代表取締役社長 柏木准一

事業内容:コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務

「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。



(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



(C)Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.



