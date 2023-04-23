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【岡山大学】岡山大学第1回スポーツ講座「スポーツにおける膝関…

【岡山大学】岡山大学第1回スポーツ講座「スポーツにおける膝関節に生じる問題について」〔4/26, 水〕

［国立大学法人岡山大学］


2023（令和5）年 4月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要
　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。

　今回、本年度第1回となるスポーツ講座「スポーツにおける膝関節に生じる問題について」を2023年4月26日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。

　ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。


【日 時】
　2023年 4月 26日（水）18:30～20:00

【会 場】
　岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室
　（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）
　http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html

【講 師】
　阿部 信寛 先生
　　川崎医科大学医学部臨床医学スポーツ・外傷整形外科学 教授
　　川崎医科大学総合医療センター 整形外科部長

【概 要】
　スポーツによって膝を痛めるケースはたくさんあります。膝を痛めないようにする方法、膝を痛めた時の対応手術、リハビリなどについて具体的お話します。

【定 員】
　100名

【対象者】
　どなたでもご参加いただけます。

【参加費】
　無 料

【ご参加申込み】
　下記の岡山大学公開講座ホームページの「35．スポーツ講座（1回～8回）」よりお申し込みをお願い申し上げます。
　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html

【ポスター】
　https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230420-11.pdf



◆参 考
・岡山大学教育推進機構
　https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育推進機構 学生支援部門
　https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/?b=11



岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）


◆本件お問い合わせ先
　岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
　TEL：086-251-7181
　E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3102.html

　岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
　岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
　岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
　岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
　岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
　「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
　産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年4月期共創活動パートナー募集中：
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001324.000072793.html

　岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/23-09:46）

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