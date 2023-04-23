【岡山大学】岡山大学第1回スポーツ講座「スポーツにおける膝関…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 4月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。
今回、本年度第1回となるスポーツ講座「スポーツにおける膝関節に生じる問題について」を2023年4月26日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。
ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【日 時】
2023年 4月 26日（水）18:30～20:00
【会 場】
岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室
（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
【講 師】
阿部 信寛 先生
川崎医科大学医学部臨床医学スポーツ・外傷整形外科学 教授
川崎医科大学総合医療センター 整形外科部長
【概 要】
スポーツによって膝を痛めるケースはたくさんあります。膝を痛めないようにする方法、膝を痛めた時の対応手術、リハビリなどについて具体的お話します。
【定 員】
100名
【対象者】
どなたでもご参加いただけます。
【参加費】
無 料
【ご参加申込み】
下記の岡山大学公開講座ホームページの「35．スポーツ講座（1回～8回）」よりお申し込みをお願い申し上げます。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230420-11.pdf
◆参 考
・岡山大学教育推進機構
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育推進機構 学生支援部門
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/?b=11
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7181
E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3102.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年4月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001324.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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