[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

デビュー30周年記念オリジナル・ニューアルバム『果てしないこと』発売を記念して3月20日(月)19時00分よりオンライン・ファンイベントが開催されることが決定した。







今回はオリジナル・ニューアルバム『果てしないこと』 の発売後に開催されるため、アルバムの収録曲や最新のライヴについてのトークやとインターネットサイン会で構成される予定だ。

リミスタにてご予約された方には当日生配信でCDジャケットにサインをするといった自宅のPC・スマホからでも参加できるファン参加型のオンライン・イベントとなっている。



3月20日(月)19時00分よりリミスタ YouTube Liveで配信され、どなたも視聴可能なので是非ご覧頂きたい。

チャンネルはこちら:

https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ



【オンライン・イベント情報】

『TOKO NetMeeting Vol.5』

■開催日時:2023年3月20日(月) 19:00~

■出演:古内東子



■購入者特典

対象商品をご購入のお客様に【CDジャケット】にサイン・日付・あなたのお名前(ニックネーム)を入れて、商品と一緒にお届けします!!

当日は、サインを書いている模様を生配信!生配信中にご予約いただいたお客様のニックネームをお呼び致します!

*YouTubeアカウントをお持ちの方は、チャットにご参加いただけます!

古内東子への沢山のメッセージ、ご質問、お待ちしております!

※アーカイブは当日イベント終了後から3月27日(月)までご視聴いただけます。

■ 対象商品 ■

2023年3月8日(水) 発売

古内東子 「果てしないこと」

・初回生産限定盤(MHCL-3020~3021):¥7,700(税込)

・通常盤(MHCL-3022):¥3,300(税込)

■販売期間■

3/1(水) ~3/20(月) 配信時間内 締め切り時間まで。

購入URL:https://limista.jp/projects/3811



また、本日よりアルバム『果てしないこと』からのリード曲「素肌」のMVが配信スタートした。映像監督であり自らミュージシャンとしての経歴もあるYUTAROが手掛けている必見の作品を是非チェックして欲しい。

YouTube:https://youtu.be/aed-PPJlgJQ





【商品情報】

アーティスト:古内東子

タイトル:『果てしないこと』

発売日:2023年3月8日

■初回生産限定盤(MHCL-3020~3021):¥7,700(税込)

Disc-1(CD)

1.Soda

2.電光石火

3.素肌

4.果てしないこと

5.girl

6.Savon

7.ひとりよがり

8.1AM



Disc-2 (BD) 2022年10月11日に東京国際フォーラムCで行なわれた

「TOKO FURUUCHI 30th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE」

01.SLOW DOWN

02.Distance

03.大丈夫

04.Enough is Enough

05.動く歩道

06.IN LOVE AGAIN

07.うそつき

08.Jeans

09.シャワールーム

10.銀座

11.夕暮れ

12.逢いたいから

13.キッスの手前

14.シャツのボタン

15.Lighter

16.悲しいうわさ

17.誰より好きなのに

18.魔法の手

19.はやくいそいで

20.スーパーマン

21.コートを買って

22.Strength

23.歩幅

24.あの日のふたり

25.いつかきっと



■通常盤(MHCL-3022):¥3,300(税込)

(CD) 初回生産限定盤Disc-1と共通



【予約特典】

■Sony Music Shop ・・・オリジナルミニタオル

■楽天ブックス ・・・オリジナルL判ブロマイド

■Amazon.co.jp ・・・メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・オリジナルミニスマホスタンドキーホルダー

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) ・・・オリジナルポストカード(Type.A)

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・オリジナルポストカード(Type.B)

■山野楽器CD/DVD取扱い店舗およびオンラインショップ ・・・オリジナルポストカード(Type.C)

■古内東子 応援店 ・・・オリジナルポストカード(Type.D)



ご予約はこちらまで→https://lgp.lnk.to/sSKdRb





◇古内東子30周年記念プロジェクト特設サイト

https://www.110107.com/TOKO30/



◇古内東子オフィシャルサイト

https://www.tokofuruuchi.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-09:40)