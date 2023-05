[マリオット・インターナショナル]

“Let’s Rise!” from Ebisu “ラン&コンディショニング”、“サウンドバス”、“ヨガ”の3イベントで恵比寿の街からウェルビーイングな体験を新たに共創・発信



ウェスティンホテル東京(東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック)は、2023年6月に、株式会社ゴールドウインが展開するコンディショニングブランド「NEUTRALWORKS.」と恵比寿ガーデンプレイス(サッポロ不動産開発株式会社)と共同で、ウェルネスイベント「READY to Rise@YEBISU GARDEN PLACE」を開催、本日より予約受付を開始します。







「READY to Rise@YEBISU GARDEN PLACE」は、旅先のウェルビーイングをコンセプトに幅広いウェルネスプログラムを提供するウェスティンホテル東京、ココロとカラダをニュートラルに整え“READY”な状態をサポートするコンディショニングブランド「NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.)」の旗艦店「NEUTRALWORKS.EBISU」、そして両者が位置し新しい“すごしかた”を創造する恵比寿のランドマーク「恵比寿ガーデンプレイス」が一緒になり、恵比寿の地からより豊かでウェルビーイングな体験を発信することで、地域の新たな価値創造に取り組むものです。





イベントでは、恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場をはじめ、ウェスティンホテル東京のバンケットルームを会場に、「Run&Conditioning」、「Sound Bath(音浴)」、「Yoga&Journaling」の体験型プログラムを開催します。イベントを通じて、「NEUTRALWORKS.」が提案するREADYでいるためのコンディショニングとウェスティンが掲げる高揚感に満ちたウェルビーイングを、水と緑豊かな恵比寿ガーデンプレイスでご体験いただけます。





READY to Rise@YEBISU GARDEN PLACE

〇 Run & Conditioning

恵比寿の街を約5-6kmゆっくりとランニング。ランニング後は恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場で、チューニングポールを使ってランニング前後のコンディショニング方法をレクチャー。リフレッシュメントコーナーには、ウェスティンフードトラックからNEUTRALWORKS.オリジナルのコンディショニングスムージーとホテルメイドのEAT WELLコンディショニングフードをご用意。疲れを癒しながらカラダの中から整えます。コラボレーションでパワーアップしたグループランでGet READY to Rise!









日時:2023年6月7日(水)19:00~20:30





会場:恵比寿ガーデンプレイス センター広場





定員:25名(先着順)





参加料金:¥2,750(税込)





お申込:https://bit.ly/3MLXbRP





講師:伊藤ゆり https://www.instagram.com/yurililyhh/









〇 Sound Bath(音浴)



サウンドセラピー/ミュージックセラピーとも呼ばれるSound Bath。音の響きや振動に身体ごと包まれて深く没入することによって心身をリラックス状態へ導きます。フレグランスブランド「Yohaku」の香りが満ちたお部屋で極上の音浴体験を。







日時:2023年6月17日(土)18:00~19:00





会場:ウェスティンホテル東京B1Fバンケットルーム





定員:30名(先着順)





参加料金:¥3,850(税込)





お申込:https://bit.ly/43ztnh1





講師:サウンドセラピストHIKOKONAMI http://www.instagram.com/hikokonami/









〇 Yoga&Journaling



モーニングヨガにジャーナリングを組み合わせたイベント。ヨガでカラダのスイッチを入れた後はREADYなコンディションでいるためのジャーナリングを。ウェスティンフードトラックからご提供するNEUTRALWORKS.オリジナルコンディショニングスムージーとホテルメイドのEAT WELLなリフレッシュメントで朝のエネルギーをチャージします。







日時:2023年6月21日(水)7:30~8:30





会場:恵比寿ガーデンプレイス センター広場





定員:40名(先着順)





参加料金:¥3,850(税込)





お申込:https://bit.ly/3BSe1bf





講師:「IGNITE YOGA」代表 エドワーズ壽里 http://www.instagram.com/jurikooo/









<ウェスティンホテル東京のウェルビーイングについて>

ウェスティンホテル&リゾートは、ホスピタリティにおけるウェルネスの分野を10年以上に渡りけん引し、ウェルビーイングを構成する6つの柱、「Sleep Well」、「Eat Well」、「Move Well」、「Feel Well」、「Work Well」、「Play Well」に基づいた様々なウェルネスプログラムを提供しています。





ウェスティンホテル東京では、ブランドメッセージ“Let’s Rise(この高揚感をあなたに)”のもと、東京・恵比寿の立地を生かした「都会におけるウェルネスホテル」として多彩なプログラムをゲストや地域社会に向けて展開しています。「Move Well」では、『ラン・コンシェルジュ』がガイドする宿泊ゲスト向けランニング『runWESTIN』や、高機能なフットウェア・アパレルブランド「On」とコラボレーションする誰でも参加可能なグループランニング『runWESTIN with On』、シューズやフィットネス・リカバリーに必要なギアをお貸し出しする『ギアレンディング』などを展開。





他にも、雲の上の寝心地と称されるウェスティンオリジナル『ヘブンリーベッド』や良質な睡眠を誘う『ラベンダーバーム』の完備、栄養価に富み持続可能な食材でつくる『イートウェルメニュー』、全ウェスティンホテルで共通のフレグランス『ホワイトティー』でゲストをお迎えする『センサリーウェルカム』のなど、ご滞在中のあらゆる場面で旅先におけるウェルビーイングを体験いただくプログラムをご提供しています。







【恵比寿ガーデンプレイス (サッポロ不動産開発)】

恵比寿ガーデンプレイスは、サッポロ不動産開発が運営する大型複合施設です。サッポログループの祖業の地のひとつである恵比寿で、1994 年の開業以来まちのランドマークとして親しまれています。2022年リニューアルオープンした「センタープラザ」を中心に、新しい“すごしかた”を創造するまちに生まれ変わりました。新しいモノ・コト・サービス・価値の提供を通じ、お客様に「豊かな時間」「豊かな空間」を感じて頂き、長きにわたり親しまれる施設を目指します。





【NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.)】

スポーツライフスタイルで24時間を過ごしたい人たちのココロとカラダをニュートラルに整え、いつでも動き出せる “READY” な状態へとサポートするコンディショニングブランドです。「GET YOU READY」をタグラインに、アクティブウエアやコンディショニングウエア、ワークウエアなどのプロダクト展開と、カラダを整える事に特化したサービスコンテンツを提供します。

オフィシャルサイト: https://www.goldwin.co.jp/neutralworks/





【NEUTRALWORKS.EBISU】

本来の人間が持つ力を引き出し、ココロとカラダをニュートラルな状態に整えるためのサービスコンテンツ「NEUTRALWORKS.ROOMS」を展開しています。わずか0.8秒でサイズ計測・体表形状測定ができる3Dボディスキャンを初導入し、恵比寿限定パーソナルトレーニングプログラム「TUNE UP TRAINING」を提供します。

住所:東京都渋谷区恵比寿4‐20‐7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ1F

電話番号:03-6432-5382

営業時間:10:00~20:00





お問い合わせ:NEUTRALWORKS.EBISU (Tel: 03-6432-5382)





ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様の元気なご滞在をお手伝いするため、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 提供しております。大きな窓を備えたヨーロピアンスタイルの全客室(438 室) には、ウェスティンホテル&リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称され る「ヘブンリーベッド」で快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かな 5つのレストランと3つのバー/ラウンジの他、本 格的スパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。大理石の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所 に点在するブロンズ像、絵画、タペストリーなどの数々の美術品はヨーロピアン スタイルをさらに演出しています。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーティス ト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。





ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に230軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



