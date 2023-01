[Mnet]

世界的なリアルタイム音楽チャート“HANTEO CHART”の初となるオフライン授賞式 !本日17:00より<日本オリジナル部門>の投票受付がスタート!



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、2月11日と12日の2日間にわたって韓国で開催される「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」に新設された<日本オリジナル部門>への投票受付を本日17:00より開始しましたのでお知らせいたします。<日本オリジナル部門>への日本からの投票は、Mnet JP&Mnet Smart+会員限定となります。ぜひふるってご参加ください。







「Hanteo Music Awards」とは

Hanteo Music Awardsは世界的なリアルタイム音楽チャートであり、韓国初のチャートであるHANTEO GLOBALが開催するグローバルK-POPフェスティバルです。 Hanteo Music Awardsは客観的で正確なデータをもとに、アーティスト、ファン、音楽業界関係者と共にお祝いする授賞式です。世界中の誰もが参加できて、K-POPの明るい未来を作っていきます。今年30周年を迎えたHANTEO CHARTと一緒にK-POPの輝かしい瞬間をお楽みください。

Hanteo Music Awards本国公式ホームページ(日本語表示無し):https://awards.hanteo.com/



HANTEO CHART(ハントチャート)が誕生してから記念すべき30周年となる今年、「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」が初めてオフライン授賞式を開催いたします。そして、日本のK-POPファンにとって待望の<日本オリジナル部門>が新たに設立されました。<日本オリジナル部門>は韓国のみならず日本の主要音楽チャートでも常にランクインし、活躍しているアーティストを選出する「Global Artist in Japan」と、多方面から注目を集め、今後の日本デビューが期待されている新人アーティストを選出する「Rising Artist in Japan」の2部門です。今回、日本国内でこの2部門に投票ができるのは、なんと“Mnet JPとMnet Smart+の会員だけ”。会員登録は無料で、スマホやPCからすぐに登録ができます。日頃からあなたが応援しているK-POPアーティストに投票して一緒に授賞式を盛り上げてください。またとないこの機会をお見逃しなく!!



「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」 投票方法

投票は簡単2STEP



1. Mnet Smart+もしくはMnet JPに会員登録する

※Mnet JPとはMnet Japan公式ホームページの個人アカウントです。

どなたでも無料でスマホやPCからすぐに会員登録ができます。

登録はこちらから→ https://mnetjp.com/member/sendemail/



2. ログイン後、投票ページよりMnet Smart+の日本オリジナル部門(2部門)の

ノミニーの中からそれぞれ投票したいアーティストに投票する



◆Global Artist in Japan

韓国のみならず日本の主要音楽チャートでも常にランクインし、活躍しているアーティスト

【ノミニー】aespa/ATEEZ/BLACKPINK/BTS/ENHYPEN/j-hope /NCT 127/ONEW(SHINee)/PSY/SEVENTEEN/Stray Kids/TREASURE/TOMORROW X TOGETHER/TWICE



◆Rising Artist in Japan

KCON 2022 JAPANでも活躍した第4世代を中心に、多方面から注目を集め、今後の日本デビューが期待されている新人アーティスト

【ノミニー】ATBO/DRIPPIN/EPEX/IVE/JO YURI/Kep1er/LE SSERAFIM/Newjeans/NMIXX/TEMPEST/TNX/YENA/VIVIZ

※アーティスト名はアルファベット順



【投票期間】 1月20日(金)17:00~2月2日(木)16:59

みなさまからの投票をお待ちしております!



【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

Mnet 公式SNS ★Twitter @MnetJP_Ch ★LINE Mnet_japan ★Instagram mnetjp_official



【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。

Mnet Smart+公式SNS ★Twitter @mnet_smart ★Instagram mnetsmart





企業プレスリリース詳細へ (2023/01/20-19:16)