◆概 要 国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は、2019年4月より岡山大学TFTが企画し、岡山大学生活協同組合で提供しているTFT(TABLE FOR TWO)メニュー。今回は中国銀行とのコラボレーション企画の第2弾として、本学津島キャンパスのピーチユニオン大学生協食堂にて期間限定の「スタミナ豚丼」を提供することが決まりました。

TFTは日本発の社会貢献運動で、先進国の参加者と開発途上国の子どもたちが、時間と空間を越え食事を分かち合うことで、先進国の飽食と開発途上国の飢餓の同時解決を目指す試みです。一食につき、代金のうち20円が寄付金となりTFT事務局を通してアフリカ・アジアの子どもたちへ給食が届けられます。 岡山大学TFTチームリーダーの和田涼花さん(法学部3年)は「今回のコラボメニューを通じて、手に取ってくださった方が、TFT活動やその背景について理解を深め、自分ごととして捉えるきっかけになればと考えています。また、コラボメニューに関しては、毎回TFTメンバーがその提供時期を考慮し、その時期に取りたい栄養素や効能をもつ食材からメニューを検討しています。今回のコラボ企画では、新年度を心地よい気持ちで迎えられる、春を感じる健康促進メニューを考案しました。ぜひ多くの方にとっての「自分の健康」と「もう一人の健康」を考えるきっかけにしていただきたいです」と思いを語りました。 販売時期:2023年4月24日(月)~ 4月28日(金) 販売場所:ピーチユニオン3階 販売価格:Mサイズ495円(税込)・Sサイズ439円(税込)※うち20円が寄付されます。











◆参 考

・岡山大学TFT(Twitter)

https://twitter.com/OkadaiTFT

・TABLE FOR TWO

https://jp.tablefor2.org/

・中国銀行

https://www.chugin.co.jp/





◆参考情報

・岡山大学TFT×中国銀行 第一弾コラボ企画

https://www.chugin.co.jp/assets/media/2022/08/220831_3.pdf?7f4a630c85d4cbabd4abb3a495cc3c84











◆本件お問い合わせ先

岡山大学教育推進機構 准教授 町田尚史

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL:086-251-8560

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12071.html



