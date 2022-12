[株式会社ベイクルーズ]

フランスの古き良き製パン技術をベースに生み出す、約60種類のフレッシュベイクと、オーガニック野菜を使用した食事を提供



株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するフレンチスタイルのブーランジェリー「RITUEL(リチュエル)」は、2022年12月9日(金)世田谷区等々力に新店舗をオープンします。







RITUELは、フランス語で「習慣・儀式」という名を冠したブーランジェリー。

“食”による習慣により、“日常”を豊かにする。そんな思いの詰まったパンと料理を創造します。



等々力店では、RITUEL創業当時からの原点であるフランスの古き良き製パン技術をベースに、20種類以上の小麦粉を使用。自家製酵母、低温長時間発酵を取り入れ、素材と技術・製法それぞれに温故知新の融合をもたらすパンを提案します。

またパンとともに食す料理は、フランスや欧風の日常をRITUEL風にオマージュ。四季の織りなす旬のフルーツや野菜、オーガニック食材など、産地や素材を厳選し、食によって紡がれる豊かな食卓と日常をお届けします。

等々力渓谷や駒沢公園からほど近く、都心の喧騒から少し離れた緑豊かなエリアにて、心豊かなひと時をお過ごしください。





新店舗情報



店舗名: RITUEL 等々力店

住所: 〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-4-19

TEL: 03-5752-0666

営業時間: 9:00~20:00

オープン日: 2022年12月9日(金)

URL: https://www.flavorworks.co.jp/brand/rituel.html





Pain de campagne





等々力店では、20種類以上の小麦粉と自家製酵母を使用したハード系パンが多数登場。小麦それぞれの特性を活かしながら、18時間以上低温でじっくりと発酵することで、小麦の旨味が引き立つ味わいに仕上げました。













Viennoiserie et Autre





RITUEL創業当時から愛され続ける、「エスカルゴ」や「サクリスタン」、「RITUEL クロワッサン」などのヴィエノワズリー に加え、旬の食材を取り入れた食事パンなど約60種類展開します。







Petit Déjeuner



オーガニック小麦を50%つかった風味豊かなカンパーニュを使用したクロックムッシュに、程よい塩味と旨味の強いハモンセラーノと、半熟卵をトッピングしたパリの定番朝食メニュー「クロックマダム」などをご用意。

















Tartine Nordique -Smørrebrød- et Salade



オーガニック野菜をふんだんに使用した北欧風オープンサンド「スモーブロー」が、リチュエルのエッセンスを加えて登場します。

















Pasta et Lasagnes



パンと好相性なミールメニューも充実。パスタは季節の食材を生かしたものを随時提案予定です。















Café











ヴィエノワズリーと好相性なミルクたっぷりのエスプレッソドリンクには、1952年創業 京都のコーヒー職人『小川珈琲』のブレンド豆を起用しました。その他、ディカフェやRoasted COFFEE LABORATORYのシングルオリジンコーヒー、杯数限定のミルクブリューコーヒーなど、パンとのペアリングを考えたコーヒーラインナップを展開します。







SHOP LIST



RITUEL 等々力店

住所:東京都世田谷区等々力7-4-19

TEL: 03-5752-0666

RITUEL le grain de ble 伊勢丹新宿店

住所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿 B1F TEL:03-5312-6883

RITUEL CAFÉ ルミネ新宿店

住所:東京都新宿区西新宿1丁目1番5号 ルミネ新宿 ルミネ1 B2 TEL:03-6258-1336





会社概要



【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP :http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド : J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、HI-CACAO CHOCOLATE STAND、eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFÉ、おむすび ごっつ食べなはれ、親子丼 ごっつ食べなはれ



