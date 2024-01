[ブルガリ ジャパン株式会社]

WITH ME, WITH YOU あなたと私たちがともに過ごしてきた15年



今年、ブルガリとセーブ・ザ・チルドレンがカスタムメイドの新しいネックレスと#WITHMEWITHYOU キャンペーンによって15年の実り多きパートナーシップを祝します。







私たち、あなた、そして人道支援の大切さを重んじるすべての人々とともに2009年よりブルガリは、セーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップを通じて世界のさまざまな場所で弱い立場にある子どもたちをサポートしています。



ブルガリは15年間にわたりこの誇るべきパートナーシップへの取り組みを続けカスタムメイドのジュエリーコレクションの販売による寄付金は1億500万ドルを超えています。大志にあふれた目標に対し、今もまだ始めたばかりと言うべき活動ではありながら、質の高い教育、青少年のエンパワーメント、緊急下でのサポート、貧困との闘いといったかたちで37か国200万人以上の子どもたちに支援を実現してきました。困難な状況にある子どもたちの未来を守る道のりはさまざまな長期的活動によってたくさんの人に可能性を与えながら、一歩一歩長い時間をかけて築き上げられてきました。しかし紛争地域で暮らしている4億6,800万人の子どもたち、教育的サポートを必要としている2億2,200万人の子どもたちや青少年、世界の各所で深刻な飢餓に直面している1億5,300万人の子どもたちのためにするべきことはまだ数多くあります。



ブルガリ グループCEO ジャン-クリストフ・ババン氏は以下のコメントを寄せました。

「セーブ・ザ・チルドレンと歩んできたこの15年間を大変に誇りに思っています。私たちはともに先駆者としてパートナーシップを構築し、何年にもわたる数々の長期的プロジェクトによって多くの子どもたちをしっかりとサポートしてきました。この意義深いアニバーサリーを祝し、同時に今後も立ち止まることなく変わらぬ情熱と強い意志で子どもたちの未来を照らすきっかけを与え続けていきます」



この記念すべき年を迎えたブルガリは、#WITHMEWITHYOU キャンペーンとカスタムメイドのコレクションをさらに充実させる新しいネックレスのリリースにより改めてその決意を固めました。シグネチャーラインのひとつである「ビー・ゼロワン ロック」からインスパイアされた魅力的なシルバーネックレスにはエッジの効いたメタリックなスタッズのラウンド型トップが合わせられ、税込価格108,900円で販売され、そのうち15,300円がセーブ・ザ・チルドレンへ寄付されます。セーブ・ザ・チルドレンとのさらなる強固なコミットメントを目指し、2024年1月以降、本コレクションのリング、ブレスレット、ネックレスも1点の売上につき15,300円(95ユーロ)が寄付されます。







セーブ・ザ・チルドレン イタリア 理事長、クラウディオ・テザウロ氏も次のようにコメントをしました。

「セーブ・ザ・チルドレンとブルガリはこの15年間、子どもたちにより良い環境で過ごしてもらえるための協力を重ねてきました。今年はこれまでともに歩んできた素晴らしい道のりの節目であり、そして同時にエキサイティングな新しいスタート地点でもあります。ブルガリが、たくさんの子どもたちの生活環境に変化をもたらしたことを象徴する、新しいジュエリーピースでセーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップを継続していくことに大きな喜びを感じています。子どもたちは皆、立ち上がる強さを秘めており、それぞれが語られるべきストーリーを持っています。ブルガリの支援の継続は大変に嬉しいことです」



新しいキャンペーン#WITHMEWITHYOUは、ブルガリとセーブ・ザ・チルドレンのキャンペーンに長年関わってきた著名な写真家ファブリツィオ・フェッリによるディレクションのもと撮影され、ブルガリとセーブ・ザ・チルドレンによるこの輪に関わるすべての人々のつながりに焦点を当てています。



ブルガリのグローバルブランドアンバサダー、アン・ハサウェイもこれに参加します。1月1日に公開されるビジュアルと2月7日に完全公開されるムービーに登場し、より先へと進むこと、そしてより多くのことをすることの重要性を伝えます。トップモデルのエヴァ・ハーツィゴヴァは、青少年向けに行われたブルガリのエンパワーメントプログラムでビジネスを始めるために必要なことを学んだネパールの少女スミヤのストーリーを紹介します。イメージアーキテクトのロー・ローチは、教育によって境界を越える方法について学んだザータリの難民キャンプで過ごしているシリア出身のラニームの物語を伝えます。メンズトップモデルのジョン・コルタジャレナは、ベトナムの中で経済的に困窮しているとされるエリアの出身で、少数民族の子どもたちに向けてブルガリが行ったバイリンガル教育プログラムを受けたアダンの人生についてをシェアします。指揮者ベアトリーチェ・ヴェネツィは、自分をケアすることと立ち直る力を身につけ、養蜂でビジネスを立ち上げることを学んだボリビアの少女、リッツィへ称賛を送ります。











新しいブルガリとセーブ・ザ・チルドレンのネックレスは1月2日よりB.comにて先行発売、1月16日よりブルガリのストアにて発売が始まります。









お問い合わせ先:ブルガリ ジャパン 0120-030-142

https://www.bulgari.com/ja-jp/



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/05-17:46)