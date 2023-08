[コロプラ]

豪華アイテムが手に入る「Summer GOLFES’23」第3弾が開催中!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向けゲーム『白猫GOLF』にて、「ノア(CV:水瀬 いのり)」の新ウェアが登場したことをお知らせします。

【『白猫GOLF』公式サイト】https://colopl.co.jp/shironekogolf/







本日8月17日(木)16:00より、「ノア(CV:水瀬 いのり)」の新ウェア「大人びた休日」が登場しました。新ウェア登場を記念した新たなショートPVも公開中ですので、そちらもぜひご覧ください。



◆今すぐプレイ!【白猫GOLF】「ノア」(CV. 水瀬いのり)新ウェア「大人びた休日」登場!

https://youtube.com/shorts/dmG2oHr2AkU?feature=share



また、夏を盛り上げるキャンペーン「Summer GOLFES’23」の第3弾が現在開催中です。第3弾では、「シャルロットのイラスト入り称号プレート」が獲得できる「インパクトチャレンジ」をはじめ各種イベントを開催しています。

なお、イベントを遊び進めることでゲットできる「イベントウェア交換チケット」は、現在ピックアップガチャで登場中の「オスクロル(CV:茅野 愛衣)」「ルカ(CV:茜屋 日海夏)」「シャルロット(CV:内田 真礼)」専用の水着ウェアと交換することが可能なアイテムです。

加えて、特定のシリーズのゴルフクラブがお得にゲットできる「クラブチェスト」も期間限定で登場しています。この機会にぜひご利用ください。



本日より新しくゲームを始められる方でも、事前登録達成報酬である【ガチャ40回分のGジュエル】を手に入れることができますので、ぜひ『白猫GOLF』を遊んでみてください。







【ピックアップウェアガチャ~ノア~ 開催!】



「ノア(CV:水瀬 いのり)」がピックアップされたウェアガチャを開催中です。

「ノア」の専用ウェア(★★★★)を手に入れれば、「ノア」を使用できます。



■ノア(CV:水瀬 いのり)

ミステリアスな雰囲気の少女。

いつもゆら~りとマイペースで世話好き。

好きなものはドーナツとたこ焼き。

「ゆら~りと、いくのです…♪」



■ガチャ開催期間

2023年8月17日(木)16:00~2023年9月7日(木)15:59 予定



※ウェアによるゴルファーの性能差はありません。

※★はレア度を指します。

※その他「ノア」の詳細はゲーム内をご確認ください。







【「Summer GOLFES’23」第3弾が開催中!】



現在開催中の「インパクトチャレンジ」や「ログインボーナス」で「サマーコイン」を集めると、「オスクロル」「ルカ」「シャルロット」専用の水着ウェアの中から好きなウェアと交換できる「イベントウェア交換チケット」を手に入れることができます。この他にも「イベントガチャチケット」「星たぬきのエモート」「称号」などと交換が可能です。

「サマーコイン」をたくさん集めて、欲しいアイテムを手に入れましょう!



■開催期間

2023年8月7日(月)16:00~2023年8月21日(月)15:59 予定







【お得な「クラブチェスト」が登場中!】







3種類の「3本確定 クラブチェスト」が期間限定で登場中です。

このチェストは、3本のクラブの内、1本は「LASERシリーズ」「Flameシリーズ」「Bladeシリーズ」のクラブを獲得することができる特別なチェストです。「アイテムSHOP」にて「プレミアムGジュエル」150個を使用することで購入することができます。



■開催期間

2023年8月21日(月)15:59 まで 予定

※このチェストは期間中各1回に限り購入することができます。







【『白猫GOLF』基本情報】



『白猫GOLF』は、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』の個性豊かなキャラクターたちがゴルファーとなって登場するゴルフゲームです。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』『白猫テニス』とも異なる新たなゲーム体験の提供を目指し、「本物に近いゴルフ体験」ができる新感覚のゴルフゲームとなっております。



◆アプリ名 :白猫GOLF

◆ジャンル :ゴルフゲーム

◆対応端末 :iOS、Android(TM)

◆価格 :基本プレイ無料(アイテム課金あり)

◆公式サイト :https://colopl.co.jp/shironekogolf/

◆公式Twitter :https://twitter.com/wcat_golf

◆ダウンロード :https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/sng/12qdcfgz/







【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウンイースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末日時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容:スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは“Entertainment in Real Life”をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C)COLOPL, Inc.



※画面は開発中のものです。実際とは異なる場合があります。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※iOS、Appstoreは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Android、Google、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。

※18歳未満の方へ:アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。



