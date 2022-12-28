ダブルスタンダードを許さないあなたへ『機動戦士ガンダム 水星…
［大網株式会社］
「アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ」「スレッタ ええっ？ Tシャツ」も登場！
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「コスパ」より『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の「アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ」「ミオリネ このダブスタクソおやじ Tシャツ」「スレッタ ええっ？ Tシャツ」が登場。現在、ご案内中です。
【製品情報】
機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ
□参考価格：各3,190円(税込)
□発売日：2023年3月上旬予定
□メーカー：コスパ
【サイズ】
・S(約身丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm)
・M(約身丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm)
・L(約身丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm)
・XL(約身丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【素材】綿100％
【カラー】WHITE
■機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ/WHITE-M
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04310808
（他、サイズS～XLあります。）
機動戦士ガンダム 水星の魔女 ミオリネ このダブスタクソおやじ Tシャツ
□参考価格：各3,190円(税込)
□発売日：2023年3月上旬予定
□メーカー：コスパ
【サイズ】
・S(約身丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm)
・M(約身丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm)
・L(約身丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm)
・XL(約身丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【素材】綿90％、ポリエステル10％
【カラー】MIX GRAY
■機動戦士ガンダム 水星の魔女 ミオリネ このダブスタクソおやじ Tシャツ/MIX GRAY-M
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04310812
（他、サイズS～XLあります。）
機動戦士ガンダム 水星の魔女 スレッタ ええっ？ Tシャツ
□参考価格：各3,190円(税込)
□発売日：2023年3月上旬予定
□メーカー：コスパ
【サイズ】
・S(約身丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm)
・M(約身丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm)
・L(約身丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm)
・XL(約身丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【素材】綿100％
【カラー】WHITE
■機動戦士ガンダム 水星の魔女 スレッタ ええっ？ Tシャツ/WHITE-M
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04310816
（他、サイズS～XLあります。）
今回ご紹介した製品を含む、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』関連製品ページはこちらから！
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=32548&pagemax=60
(C) 創通・サンライズ・MBS
【店舗情報】
■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/28-11:46）
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