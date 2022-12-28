［大網株式会社］

「アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ」「スレッタ ええっ？ Tシャツ」も登場！







ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「コスパ」より『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の「アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ」「ミオリネ このダブスタクソおやじ Tシャツ」「スレッタ ええっ？ Tシャツ」が登場。現在、ご案内中です。





【製品情報】





機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ









□参考価格：各3,190円(税込)

□発売日：2023年3月上旬予定

□メーカー：コスパ

【サイズ】

・S(約身丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm)

・M(約身丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm)

・L(約身丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm)

・XL(約身丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)

【素材】綿100％

【カラー】WHITE



■機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 ホルダー Tシャツ/WHITE-M

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04310808

（他、サイズS～XLあります。）





機動戦士ガンダム 水星の魔女 ミオリネ このダブスタクソおやじ Tシャツ









□参考価格：各3,190円(税込)

□発売日：2023年3月上旬予定

□メーカー：コスパ

【サイズ】

・S(約身丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm)

・M(約身丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm)

・L(約身丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm)

・XL(約身丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)

【素材】綿90％、ポリエステル10％

【カラー】MIX GRAY



■機動戦士ガンダム 水星の魔女 ミオリネ このダブスタクソおやじ Tシャツ/MIX GRAY-M

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04310812

（他、サイズS～XLあります。）





機動戦士ガンダム 水星の魔女 スレッタ ええっ？ Tシャツ









□参考価格：各3,190円(税込)

□発売日：2023年3月上旬予定

□メーカー：コスパ

【サイズ】

・S(約身丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm)

・M(約身丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm)

・L(約身丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm)

・XL(約身丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)

【素材】綿100％

【カラー】WHITE



■機動戦士ガンダム 水星の魔女 スレッタ ええっ？ Tシャツ/WHITE-M

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04310816

（他、サイズS～XLあります。）





今回ご紹介した製品を含む、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』関連製品ページはこちらから！







https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=32548&pagemax=60



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【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階

アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

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■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



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