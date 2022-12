[株式会社ベイクルーズ]

【Lilas/リラ】







2022年12月7日(水)より、繊細なジュエリーを得意とするLilasより、シックな雰囲気が魅力的なブラックダイヤジュエリーが発売されます。ホリデーシーズンを盛り上げるジュエリーは、ネックレスとリングを展開。









スモール3ラインブラックダイヤネックレス K10/¥28,600 tax in

ボックス4ストーンブラックダイヤネックレス K10/¥25,300 tax in

スモール3ラインブラックダイヤリング K10/¥22,000 tax in

ボックス4ストーンブラックダイヤリング K10¥22,000 tax in



※SHOP/ONLINE STORE販売









7ラインブラックダイヤネックレスK10/¥28,600 tax in

3ラインブラックダイヤネックレスK10/¥35,200 tax in

7ラインブラックダイヤリング K10/¥24,200 tax in

3ラインブラックダイヤリング K10/¥24,200 tax in



※SHOP限定販売



ホリデーシーズンを盛り上げるジュエリーは、ネックレスとリングを展開。このシリーズをご購入のお客様には、高級感のあるブラックボックスにお包みしてお渡しいたします。



本日より一斉発売スタート。

みなさまのご来店を心よりお待ちしております。



関連BLOG:https://baycrews.jp/blog/detail/3161305



《お取り扱い店》ベイクルーズオンラインストア

ATELIER Spick&Span ルミネ池袋店

Spick&Span ルミネ新宿店

Spick&Span ルミネ有楽町店

ATELIER Spick&Span 名古屋ラシック店

■SHOP LIST

https://baycrews.jp/store/list?shop=2084



■Lilas ONLINESTORE

https://baycrews.jp/item/list/lilas/category/acc/ladys



■Lilas 公式instagram

https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-15:16)