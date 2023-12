[株式会社CyberZ]

株式会社CyberZ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山内隆裕)の連結子会社、株式会社eStream(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高井里菜)は、「Disney100 ミニフィギュアコレクション Vol.5」を、本日2023年12月5日(火)より全国のファミリーマート、eStream Store他にて販売開始いたしました。また、2023年12月13日(水)~2023年12月20日(水)にて開催の「Disney100 THE MARKET in伊勢丹新宿店」では、100体コンプリートセットを展示いたします。







■特設サイト

https://estream-store.com/lp/D100toys/



■「Disney100 ミニフィギュアコレクション Vol.5」一般販売について

・価格:1,320円(税込)

・種類:全20種

・販売場所:



<オンライン>

・eStream Store(https://estream-store.com/)

・ABEMA Mart(https://ec.abemart.jp/shop/products/D100_5B)



<店舗>

・全国のファミリーマート店舗、ニューデイズ、ミニストップ、デイリーヤマザキ、イトーヨーカドー、エディオン他

・「Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店」

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney100_10

・日時:2023年12月13日(水)~2023年12月20日(水) ※最終日は18:00で終了となります。

・場所:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場



※中身が見えないブラインドBOXで、1体ずつの販売となります。

※オンライン購入においても種類は選べません。複数購入いただいても内容が重複する可能性がございます。

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

※お取り扱いのない店舗もございます。



■株式会社eStream http://www.estream.co.jp/

eStreamは、2017年8月に設立され、様々なIPを扱うマーチャンダイジング事業(https://estream-store.com/)、グッズ販売の新しい形であるオンラインくじ事業などオンラインエンタテインメント事業を展開しています。2020年には「スケール感」と「躍動感」にこだわった高品質高級フィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE(https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop)」、2022年にはコンビニなどで支払いに使えるキーホルダータイプのキャッシュレスフィギュア「きゃらぺいっ!(https://charapay.toys/)」を展開し、IPの魅力を最大化させるフィギュア開発に取り組んでいます。



社名 株式会社 eStream

東京本社 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者 代表取締役社長 高井 里菜



■CyberZについて https://cyber-z.co.jp/

代表取締役社長:山内 隆裕(https://twitter.com/brother0820)

2009年に設立し、スマートフォンに特化した広告マーケティング会社としてスマートフォン広告における運用・効果検証、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング事業を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、台湾など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本展開支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」を運営し、エンターテインメント領域の事業者様との複数の事業展開を通じて、業界活性とビジネス創出に努めてきたこれまでの知見や強みを活かし、企画/制作/運営などをワンストップでご提供する『NFT』のプロデュースや、Web縦読みマンガの企画・制作から販売までの体制を整えるコンテンツ制作スタジオ『STUDIO ZOON(スタジオズーン)』を設立するなど、IPクリエイションにも注力しております。CyberZ100%子会社としては、フィギュア販売やオンラインくじなどのオンラインエンタテインメント事業の「株式会社eStream」、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」の事業を展開しております。



