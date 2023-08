[株式会社ハピネット]

韓国映画界が世界に放つスタイリッシュ・アクション・エンタテイメント

『THE KILLER/暗殺者』のBlu-ray&DVDコンボを、2023年12月6 (水)に発売いたします。





公式サイト https://klockworx-asia.com/killer/





★スタントマンなしの壮絶アクションに酔いしれる!韓国が誇る肉体派俳優 チャン・ヒョクの集大成!

「運命のように君を愛してる」(14)、「ボイス~112の奇跡~」(17)、「ザ・プロファイラー~見た通りに話せ~」(20)など、ラブコメからサスペンスまで幅広く演じる実力派俳優のチャン・ヒョク。

10年以上にわたりボクシングやテコンドーを嗜んで肉体を作り上げ、近年はアクション俳優として目覚ましい活躍が続くが、本作ではチャン・ヒョクが自ら企画・出演を果たした。伝説の殺し屋という、これまで積み重ねてきた実力を存分に発揮するチャン・ヒョクの集大成ともいえる史上最高のキャラクターが誕生し、銃撃戦から斧を使う戦闘シーンまで、スタントマンなしの様々なアクションが披露される。

そこへ香港とハリウッドで活躍してきたベテラン俳優ブルース・カーンが犯罪組織のメンバーに扮し、最強のライバルとして迎え撃つ。





★監督は『剣客』に続きチャン・ヒョクと二度目のタッグを組むチェ・ジェフン!

チェ・ジェフン監督が「スピード感あるアクションと、多様なロケーションとを組み合わせることで映画をより良いものにしようとした」と語る様に、同名のウェブ小説を原作に、挑戦的な演出と退屈する暇を与えない迫力と目をひきつける強烈なビジュアルで満たされた、独創的でスタイリッシュなアクション作品へと昇華させた話題作が、遂にBlu-ray&DVDコンボでリリース!



★Blu-ray&DVDコンボには、メイキングなど映像特典を収録予定!

2023年12月6日(水)に発売されるBlu-ray&DVDコンボには、映像特典にメイキングや予告編が収録予定!

メイキングでは、キャスト・スタッフ一丸となって様々なアクションシーンを真剣に撮影する風景が映されている。また今回スタントマンなしで挑んでいるチャン・ヒョクだが、そのすごさが十分伝わる内容になっている。

本編はもちろんのこと、映像特典もぜひご堪能いただきたい!



『THE KILLER/暗殺者』作品情報





【ストーリー】

引退した最強の暗殺者ウィガン (チャン・ヒョク)は財テクで成功を収め、派手な生活を送っていた。そんな中、友人と旅行に行く妻から友人の娘である女子高生ユンジ(イ・ソヨン)の面倒を見てほしいと頼まれる。短期間、保護者の役割だけすればいいと軽く考えていたウィガンだったが、人身売買を企む組織にユンジが拉致されてしまう。ユンジを取り戻すべく、ウィガンの暗殺者としての本能が再び覚醒していく――。

【キャスト】

チャン・ヒョク

ブルース・カーン、イ・ソヨン、イ・スンジュン、チェ・ギソプ

【スタッフ】

監督:チェ・ジェフン 脚本:ナム・ジウン

編集:キム・マングン 音楽:チョン・ヒョンス



『THE KILLER/暗殺者』商品情報







■Blu-ray&DVDコンボ 5,720円(税込) HPXR-2420

<特典>

■映像特典(約4分)

・メイキング映像

・チャン・ヒョク アクション映像集

・海外ティザー映像

・日本版予告



※商品の仕様は変更になる場合がございます。



発売元:株式会社クロックワークス

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2022 ASCENDIO Co., Ltd. all rights reserved



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-14:16)