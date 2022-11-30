［マーベラス］

関羽雲長 (CV: 生天目仁美)が限定衣装で登場！イベント参加で限定SR劉備も手に入る！！



株式会社マーベラス（代表取締役社長 佐藤澄宣／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS向け新作ゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、2022年11月30日（水）からシナリオイベント「愛と正義！イブのプレゼント大作戦」を開始したことをお知らせいたします。





◆イベント紹介PV公開中！





【紹介PVはコチラ】 https://youtu.be/Tr03QTqKYSk



◆限定衣装の「関羽雲長」(CV: 生天目仁美)」が新たに登場！





本日開始の「クリスマスサプライズガチャVol.1」では、新たに「【サプライズ作戦！？】関羽雲長」(CV: 生天目仁美)」が登場。同ガチャでは、「【サプライズ作戦！？】関羽雲長」の排出率が他の同レアリティの闘士よりも高くなっております！



▽「クリスマスサプライズガチャVol.1」 開催期間

2022/11/30(水) メンテナンス後 ～ 2022/12/12(月) 14:00まで



●【サプライズ作戦！？】関羽雲長







◆イベントに参加して「イベント限定SRキャラ」を手に入れよう！

イベントに参加すると「【プレゼント準備】劉備玄徳」が手に入るチャンス！

さらに、イベント専用コイン「イブ作戦コイン」は【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！



※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/



◆オリジナル4コマ漫画 「サンタ終了のお知らせ」 を公開！

恒例の「4コマ漫画」の最新話はイベントで登場する「関羽」「阿斗」を中心にお送りします。



【これまでの４コマはコチラ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/



◆『一騎当千エクストラバースト』とは？

『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングアワーズ」で「真・一騎当千」が連載中です。



＜商品スペック＞

タイトル ：一騎当千エクストラバースト

プラットフォーム ：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

配信時期 ：好評配信中

対応OS ：iOS11.0以上 メモリ2GB以上/Android6.0以上 メモリ2GB以上 / Windows8.1、10 64bit

権利表記 ：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.

公式サイト ：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

公式Twitter ：https://twitter.com/ikki_eb



【AppStore】 https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】 https://dmg-ikki-eb.marv.jp/

【公式サイト】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/30-21:16）