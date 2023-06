[TISインテックグループ]

豊富な機能や操作方法を習得できる教育コンテンツの提供により、Microsoft 365の利活用を促進



TISインテックグループの株式会社マイクロメイツ(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒川 徹、以下 マイクロメイツ)は、Microsoft 365のアプリケーションであるMicrosoft Forms(以下、Forms)およびOutlook on the webの学習用テキスト(以下、テキスト)のライセンス販売※1を開始したことを発表します。





マイクロメイツは、Microsoft 365、Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019における各アプリケーションの活用促進に向け、これらの操作方法を効率よく習得できるユーザー向けテキストを提供してきました。

このたび、対象アプリケーションを拡げ、Microsoft 365のFormsおよびOutlook on the webのテキストの提供を開始しました。特に、Formsのテキストは、アンケート等のフォーム作成から回答・集計や、Microsoft 365内での連携などの豊富な機能を使いこなせるような内容で構成しており、業務効率化へ役立てることが可能です。

FormsおよびOutlook on the web をはじめ、Microsoft 365の主要アプリケーションの機能や操作方法を習得できるテキスト提供することで、お客さま企業におけるMicrosoft 365の利活用を促進します。

※1 ライセンス販売:著作権者が相手方に対して当該著作権物の使用を許諾する販売方法







<提供テキスト一覧> ※2、※3 今回追加したコンテンツ



本テキストは、集合研修や自己学習時の教材としての活用に加え、マイクロメイツのeラーニングシステム「楽々てすと君」への追加用コンテンツとしても提供しています。

また、ライセンス販売のほか、eラーニングシステム「楽々てすと君」とコンテンツ、テストがセットになった月額サブスクリプション※4形式の「かんたんスキルアップeラーニングサービス(以下、かんたんスキルアップ)※5」、「かんたんスキルアップeラーニングサービスプラス(以下、かんたんスキルアッププラス)※5」のコンテンツラインナップにも追加し、これらを利用することでより安価に導入することも可能です。

マイクロメイツは、今回拡充したテキストの販売と合わせて、研修トレーニング・eラーニングサービスの提供や、最適な教育カリキュラムや研修の提案など、Microsoft 365操作に関するお客さまの社員教育のニーズに幅広く対応します。

また、企業研修や教育コンテンツ提供の実績を活かし、今後もビジネスアプリケーションの導入・定着化に向けたコンテンツラインナップを拡充していきます。



※4 サブスクリプション:コンピュータのソフトウェアの利用形態の一つで、ソフトウェアを買い取るのではなく、利用権を借りてその利用期間に応じた料金を支払う方式

※5 「楽々てすと君」および「かんたんスキルアップ」、「かんたんスキルアッププラス」の詳細はこちらを参照ください。

https://www.micromates.co.jp/service/testkun.html





■特長

マイクロメイツが200社以上のお客さまに提供してきた、Microsoft 365/Microsoft Officeの研修・教育コンテンツの実績を活かして開発。



業務に必要なポイントをおさえながら、基礎から応用までを体系的に学習できる。



業務効率化に役立つ便利な機能も多数掲載。





■仕様





■テキストイメージ



■販売価格

提供形式およびお客さまのご利用規模により異なります。



1.ライセンス販売

1.PowerPointファイル、2.「楽々てすと君」追加用ファイル(Zipファイル)

ライセンス数により料金が異なるため、お問い合わせください。

お問い合わせ先 https://www.micromates.co.jp/contact/testkun.html





<「楽々てすと君」スタートアップキャンペーンについて>

現在、「楽々てすと君」を新規で契約いただいたお客さまを対象に、システムの利用料金プランを6ヶ月間半額で提供する「スタートアップキャンペーン」を実施しています。また、オプションとして、「楽々てすと君」追加用コンテンツを、通常価格の半額で提供します。今回販売を開始したFormsおよびOutlook on the webもキャンペーン対象です。





スタートアップキャンペーン詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.micromates.co.jp/topics/2393.html



2.サブスクリプション形式

「楽々てすと君」とコンテンツを月額サブスクリプション形式で提供します。

1.「かんたんスキルアップ」

「かんたんスキルアップ」は、「楽々てすと君」に複数のコンテンツをパッケージにしたコンテンツパックをセットして提供しています。FormsおよびOutlook on the webコンテンツは、Microsoft 365の学習用コンテンツをパッケージにした「Microsoft 365コンテンツパック」に追加します(従来はOutlook Microsoft 365 Apps、OneDrive、Teamsの3点)。「Microsoft 365コンテンツパック」は、コンテンツが追加されても従来通りの月額利用料金でご利用できます。月額利用料金は、ホームページの料金プランにてご確認ください。





料金プランは以下URLをご参照ください。(「楽々てすと君」サービスページに掲載)

https://www.micromates.co.jp/service/testkun.html





2.「かんたんスキルアッププラス」

「かんたんスキルアッププラス」は、「楽々てすと君」で使用するコンテンツを1点から選択可能です。





月額利用料金は、ライセンス数、同時接続数等により異なるため、お問い合わせください。

お問い合わせ先 https://www.micromates.co.jp/contact/testkun.html





株式会社マイクロメイツについて(https://www.micromates.co.jp/)

マイクロメイツは、企業活動におけるICT利用環境の向上を求めるお客さまに対して「ユーザー定着化支援」「マニュアル、FAQなどのドキュメント作成」「コンタクトセンター構築運用」という3つの大きな領域における包括的なソリューションサービスをご提供します。常にユニークかつ高付加価値のサービスを創造提供することで御社にとってのベストパートナーを目指します。





TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心とした様々な社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。





※ Microsoft、Excel、Microsoft 365、Microsoft Teams、OneDrive、Outlook、PowerPointは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。





【本ニュースリリースに関するお問合わせ先】

株式会社マイクロメイツ ビジネス推進本部 マーケット開発部

担当: 木内、渡邊

Mail: mm-news@micromates.jp

お問い合わせ・資料請求フォーム

WEB: https://www.micromates.co.jp/contact/testkun.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-16:46)