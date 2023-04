[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」では、2023年6月4日(日)に開催される『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』京セラドーム大阪公演の模様を、見放題で独占ライブ配信することが決定いたしました。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







YouTubeチャンネル登録者数がアーティスト部門世界1位、MVの総再生回数は139億回以上と圧倒的人気を誇る、ワールドクラスのガールクラッシュグループ・BLACKPINK。

グラミー賞イベントでのパフォーマンスをはじめ、2ndミニアルバム「KILL THIS LOVE」ではアメリカ、スウェーデンなど世界36ヶ国のiTunesチャートで1位を記録する人気を誇り、アジアはもちろん世界各国でファンを魅了しています。



日本での公演は、2020年に開催され20万人超の観客を動員した『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA』以来約3年ぶり。このたび東京・大阪で開催される『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』でも、チケットは販売と同時に即完売するほどファン待望のカムバックライブです。

4人それぞれの個性が光る唯一無二のパフォーマンスを、U-NEXTならではの高画質・高音質でライブをお楽しみください。



さらにU-NEXTでは、ジェニーがゲスト出演することでも話題を集めている、HBOドラマ『The Idol(原題)』の独占配信も予定しております。こちらも続報にぜひご期待ください。



BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN





【配信時間】

ライブ配信:2023年6月4日(日)16:00~ ライブ終了まで

見逃し配信:準備完了次第~6月11日(日)23:59まで



【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)



※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



