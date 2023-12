[クリスチャン・ディオール合同会社]



ディオールを纏う華やかなセレブリティ。



アメリカの映画監督 トッド・ヘインズを讃える "THE MUSEUM OF THE MOVING IMAGE"が12月4日、ニューヨークにて開催。キム・ジョーンズによるクリエイションを纏ったコリー・マイケル・スミスが登場しました。



コリー・マイケル・スミスは、2024年スプリング メンズ コレクションより、グレーのストライプの入ったピークドラペルスーツとショートキルト、刺繍の入ったベージュのストライプシャツにブラックの「ディオール バッファロー」ダービーシューズを合わせた装いを披露しました。



