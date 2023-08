[株式会社ハピネット]

恋愛小説の世界に入っちゃった!?こうなったら、ヒロインに勝つしかない!台湾のラブコメ女王、ビビアン・ソン主演!「ロマンスは連載中」DVD-BOX を2023年12月6日(水)より発売致します。













★作中だけじゃない!?相性抜群な主演の2人

主演のビビアン・ソンとマーカス・チャンは今回が3度目の共演。同じ事務所に所属していたこともあり、ビビアンのYoutubeチャンネルにマーカスが登場するなどプライベートでも息ぴったりだ。2014年の映画「等一個人珈琲(コーヒーを待つ)」で初共演した2人。共に初めての映画出演となるが、作品は興行収入2億を超える大ヒットとなった。その後、2019年の映画「灼人秘密」、2020年に放送した本作、さらに2021年公開のビビアン主演映画「月老また会う日まで」 でも共演。今後も2人揃った姿を目にする機会はますます増える予感だ。



★韓流を意識した演出!

作中、理想の告白について語るヒロインの暁恩(シアオエン)。彼女が語る理想は、韓国ドラマ「トッケビ~君がくれた愛しい 日々~」「太陽の末裔」「ザ・キング:永遠の君主」のパロディ。さらに暁恩の口癖は「アンデ!」(韓国語で“ダメ”の意)。華流に馴染みのない韓流ファンにもアピールしている。



★テレビを飛び出した人気の熱





台湾のニュース社による『2020年にインターネットで最も人気のある台湾ドラマ』というWEBアンケートで57,093票を獲得し、見事1位を獲得。さらに、2020年6月10日にアメリカのストリーミングプラットフォームVikiでリリースされて以来、同プラットフォームの台湾TVドラマランキングで40週連続1位を獲得するなど、テレビ放映だけに留まらない求心力がある。



★主演のマーカス・チャンはOSTにも参加。甘い演技だけでなく甘い歌声にも注目!





「ロマンスは連載中」商品情報



【発売日】

DVD-BOX1:2023年12月6日(水)

DVD-BOX2:2024年1月10日(水)



【価格】

各 15,400円(税込)



【特典】

■映像特典(BOX-2)

・メイキング



※商品の仕様は変更になる場合がございます。



発売元:STUDIO S

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2020 SANLIH E-TELEVISION CO., LTD



「ロマンスは連載中」作品情報



【キャスト】

ビビアン・ソン

マーカス・チャン

サイモン・リアン

ケリー・リャオ

ジェイソン・シュー

スノーベイビー



【スタッフ】

監督:ハオ・シンシャン

脚本:チェン・ジエイン





【ストーリー】

鄭暁恩(ジョン・シアオエン)は、いつか白馬の王子様が訪れる日を夢見ながら小さな出版社で働く編集者。忙しい仕事中の楽しみは、会社の向かいに社屋を構える「天亮グループ」のカリスマCEO、賀天行(ホー・ティエンシン)を盗み見ること。ところが、いつものように天行を見ていたある日、彼が屋上から落ちるのを目撃した暁恩。 ショックで倒れた暁恩が次に目を覚ますと、どうも周りの様子がおかしい。そのうえ重傷だと思っていた天行が目の前に現れ、自分を司徒傲然(スートゥー・アオラン)と名乗る。それは暁恩が担当していた恋愛小説に登場するヒーローの名前だった。自分が小説の世界に入ってしまったことに気が付いた暁恩は、ヒロインに成り代わって傲然をゲットしようと奔走するが……。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-14:16)