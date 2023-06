[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market-」(以下、INSPIRE TOKYO 2023)を7月15日(土)と16日(日)、「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market- EXTRA」を翌7月17日(月・祝)に国立代々木競技場第一体育館と、渋谷の街中のサテライト会場で開催いたします。



この度、「INSPIRE TOKYO 2023」公式グッズの事前予約・会場受取先行販売を開始いたします。公式グッズは出演者全員のロゴをあしらったオリジナルTシャツや、人気マンガ家・タナカカツキ描きおろしのオリジナルイラストデザインのTシャツや手ぬぐい、タオルやトートバッグなど、フェスでも普段使いでも活躍するアイテムが揃っています。



事前通販は7月11日(火)23:59まで受付中で、会場でのお渡しとなります。通販サイトで受け取り日を選択の上ご購入ください。



<通販URL>

https://officialshop.lbb-r.com/store/detail/?store_id=11684





公式グッズ一覧



人気マンガ家・タナカカツキ×「INSPIRE TOKYO」オリジナルグッズ



・「タナカカツキ ととのうTシャツ」

¥4,000(税込)(※S/M/L/XL)

人気マンガ家・タナカカツキ描き下ろしデザインのオリジナルTシャツ。音楽とマーケットとフードでととのった~!カラーは爽やかなホワイトと、華やかで楽しいブラックの2色展開。











・「タナカカツキ ととのう手ぬぐい」

¥1,500(税込)

人気マンガ家・タナカカツキ描き下ろしデザインのオリジナル手ぬぐい。音楽とマーケットとフードでととのった~!







<タナカカツキ>

タナカカツキ(マンガ家)

著書には『逆光の頃』、『オッス!トン子ちゃん』、天久聖一との共著『バカドリル』などがある。カプセルトイ「コップのフチ子」企画、デザインを担当。2011年『サ道』(パルコ出版)を刊行。2019年にテレビドラマ化し「ととのう」が流行語に。

https://www.kaerucafe.com/







「INSPIRE TOKYO」公式グッズ



・「INSPIRE TOKYO LINE UP Tシャツ」

¥3,800(税込)(※S/M/L/XL)

「INSPIRE TOKYO 2023」に出演する全アーティストのロゴをあしらったオリジナルTシャツ。カラーはホワイト、ブラック、ラベンダー、ブルーの4色展開。好きな気分で色を選んで、INSPIRE TOKYO会場に行こう!













・「INSPIRE TOKYOソックス」

¥1,500(税込)

「INSPIRE TOKYO」と「J-WAVE」の文字をあしらったスポーツソックス。スニーカーやサンダルに合わせて普段使いにも!サイズは23~25cm、25~27cmの2サイズ展開。







・「マフラータオル」

¥2,000(税込)

INSPIRE TOKYOオリジナルマフラータオル。カラーはブラック、ピンクの2色展開。





・「トートバッグ」

¥2,000(税込)

INSPIRE TOKYOオリジナルトートバッグ。カラーはブラック、アイボリーの2色展開。







その他、会場限定での販売グッズも!



・J-WAVE番組ロゴキーホルダーガチャガチャ

¥500/回



J-WAVEの色んな番組ロゴがアクリルキーホルダーに!あなたが聴いている番組、好きな番組ロゴが当たるかはお楽しみ…!ぜひ会場でトライしてみてください。





その他、会場限定でオリジナルTシャツやバッグ、番組グッズなども販売します。



INSPIRE TOKYO×NOLLEY’Sグッズが登場!



INSPIRE TOKYOとアパレルブランド「NOLLEY’S」のコラボグッズを会場内のブースで販売します。



・INSPIRE TOKYO×NOLLEY’SコラボTシャツ

¥3,960(税込)

フロントに「INSPIRE TOKYO」ロゴをシンプルにデザインしたプリントTシャツ。

全力でイベントを楽しみましょう!



・「INSPIRE」コラボTシャツ

¥3,960(税込)

「INSPIRE TOKYO」のテーマをシンプルに胸に配したTシャツ。

このフェスを通して「INSPIRE」していきましょう!









マーケットエリアのコンテンツを一部公開!



■アクションスポーツ体験を楽しもう!



さらに、入場無料のマーケットエリアには、アクションスポーツが楽しめる「ACTION FIELD with PLAY MOVESPORT」が登場! ここでは、スケートボード、BMX、スポーツクラミングなどアクションスポーツが無料で体験できます。初心者や未経験の方はもちろん、子どもから大人まで楽しめるエリアとなっています。DJの音楽に合わせて、アクションスポーツを体験しよう!

※一部有料の体験コンテンツもございます。









チケット「最終」先行 等実施中



「INSPIRE TOKYO」(7/15、16)は「最終先行」ならびに「INSPIRE TOKYO EXTRA」(7/17)は「オフィシャル先行」、各チケットの先行受付を実施中です。まだ間に合います!お早めにお申し込みください。



▼「INSPIRE TOKYO」公式ホームページ

https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/



▼「INSPIRE TOKYO EXTRA」公式ホームページ

https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/extra/





INSPIRE TOKYOとは



「ISPIRE TOKYO 2023」は、J-WAVEがおくる都市型カルチャーフェスティバル。2000年より開催してきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント「J-WAVE LIVE」を、J-WAVEおすすめアーティストによるライブに加え、東京ならではのオリジナリティ溢れるフードエリアや、マーケットなども併設し、1日中気軽に、楽しく、美味しく過ごすフェスへとパワーアップ。



「MUSIC」「FOOD」「ART」「FASHION」「ETHICAL」など、東京のど真ん中から発信する様々なCULTUREを、日本全国、そして世界にも運んでいく=INSPIREしていく――東京と世界が響き合い、影響しあうフェスティバルを目指して今年も開催します。





公演概要





▼公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market-

開催日時:2023年7月15日(土)、7月16日(日)

開場/開演:OPEN 13:00 / START 14:00

会場:国立代々木競技場 第一体育館



出演者:

7月15日(土):Superfly、Nulbarich、SHISHAMO、Cocco、のん<全5組>

7月16日(日):今市隆二、YUKI、Perfume、いきものがかり、iri<全5組>



料金(税込):各日/全席指定¥11,000(税込/オリジナル竹製うちわ付き)

各日/VIPチケット¥100,000(税込/特典は公式サイトをご確認ください)



主催:INSPIRE TOKYO実行委員会

企画・制作:J-WAVE / J-WAVE MUSIC / DISK GARAGE

後援:東京都、渋谷区(マーケットエリア)



公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



▼公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market- EXTRA

開催日時:2023年7月17日(月・祝)

開場/開演:OPEN 14:00 / START 15:00

*出演者の追加に伴い、開場/開演/終演予定時間が変更となっています。ご注意ください。



会場:国立代々木競技場 第一体育館



出演者(アルファベット順)

BALLISTIK BOYZ、BE:FIRST、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、OWV <全5組>



料金(税込):

全席指定¥8,800 (オリジナル竹製うちわ付き)

映像付き指定券:¥9,900(NFT付き/オリジナル竹製うちわ付き)【限定2,000枚】

※BE:FIRST/BOYNEXTDOORのライブ映像(ハイライト)等がメタバース(*)内で視聴できるNFT入場券付き。(NFTコードは購入者へ後日ぴあよりメールで送信します)

*メタバース:アバターで相互コミュニケーションを取りながら映像コンテンツなどが楽しめるバーチャル空間

VIPチケット¥100,000(税込/特典は公式サイトをご確認ください)



主催:INSPIRE TOKYO実行委員会

企画・制作:J-WAVE / J-WAVE MUSIC / DISK GARAGE / CREATIVEMAN PRODUCTIONS

後援:東京都、渋谷区(マーケットエリア)



公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

NFTに関するお問い合わせ:NFT LAB https://osmail.mb.softbank.jp/m?f=8799



オフィシャルWEBサイト:

■7/15(土)16(日) https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/

■7/17(月・祝) https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023/extra/

イベントハッシュタグ:#インスパイアトーキョー



