株式会社マーベラス(代表取締役社長:佐藤 澄宣/所在地:東京都品川区)による、スマートフォンゲーム『千銃士:Rhodoknight』(読み:せんじゅうし ろーどないと 以降、『千銃士R』)は、2022年11月29日(火)より全国の「ローソンプリント」にてオリジナルデザインのブロマイドを販売いたします。また、Amazonにおいては、プリントオンデマンドサービス「Merch on Demand」を利用して『千銃士R』のアパレル商品の販売を開始いたします。







オリジナルブロマイドがローソンプリントにて販売決定!











2022年11月29日(火)より全国の「ローソンプリント」にて、『千銃士R』のオリジナルブロマイドの販売が開始!ブロマイドは1周年衣装の貴銃士が集合したオリジナルデザインとなっております!

WEBサイト(https://lawson-print.com/products/categories/senjyushi)にて公開中のコンテンツ番号をご確認のうえ、お近くのローソンの店頭に設置されているマルチコピー機にてご購入ください。販売は2023年1月9(月)までの期間限定です。



【サイズ展開/販売価格】

L判/300円(税込)

2L判/500円(税込)

A4光沢紙/800円(税込)

※いずれもカラー



【販売場所】

全国のローソン店内のマルチコピー機

※一部サービス対象外の店舗がございます。



【販売期間】

2022年11月29日(火) ~ 2023年1月9日(月)

※期間は、予告なく変更する場合があります。





「Merch by Amazon」に『千銃士R』のアパレル商品が新登場!



2022年11月27日(日)より、Amazonのプリントオンデマンドサービス「Merch on Demand(マーチオンデマンド)」を利用して『千銃士R』のアパレル商品の販売を開始いたします!

各グループの国章やミニキャラ版カサリステ、八九の私服をイメージしたデザインなどが「Tシャツ」「長袖Tシャツ」「トレーナー」「パーカー」のラインナップで登場!お好きなデザインをお選びください!

詳しくは「Merch on Demand」の『千銃士R』のページをご覧ください。

「Merch on Demand」の『千銃士R』のページはこちら♪

https://amzn.to/3tUT4bY

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※Merch on Demandとは: ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazon がお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。











「Merch by Amazon」の『千銃士R』のページはこちら♪

https://amzn.to/3tUT4bY





『千銃士:Rhodoknight』概要

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<商品スペック>

タイトル:千銃士:Rhodoknight

読み:せんじゅうし ろーどないと

ジャンル:貴銃士育成RPG

配信時期:配信中

スマートフォンiOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1532017415

スマートフォンAndroid:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.rose

権利表記: (C)Marvelous Inc.

公式サイト:https://rose.marv.jp/game/

公式Twitterアカウント:https://twitter.com/senjyushi_game

公式Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCt2J6ZmKxRyqZ27Rdp08YJg

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



