[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、リスナー向けWEB3サービス「J-WAVE LISTEN+(リッスン・プラス)」の新企画として、BMSGレーベル・Aile The Shotaとのコラボレーション企画「J-WAVE LISTEN+ CHALLENGE」を実施いたします。J-WAVEで初フルオンエア解禁されるAile The Shotaの新曲「No Frontier」をradikoアプリ、J-WAVEアプリまたはJ-WAVEサイトから聴いた人に、J-WAVEとAile The Shotaのコラボレーション・デジタルステッカー(NFT)をプレゼントするというものです。



「J-WAVE LISTEN+」は、“聴いて”“集めて”“楽しめる”をコンセプトに、聴取時間に応じたコミュニケーション施策を行い、リスナーの体験価値を向上させることを目的としたWEB3サービスです。LISTEN+にエントリーしてJ-WAVEをradikoで50時間聴くと、ロイヤルリスナーの証明としてNFT“デジタルステッカー”がプレゼントされます。



今回のAile The Shotaとのコラボは、J-WAVEの特定の放送を聴いた方にその証明となるNFTをプレゼントする新企画となります。



Aile The Shotaの新曲「No Frontier」(7月5日配信)は、ヒトとAIの共存する世界を描く7月放送開始のTVアニメ『AIの遺電子』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲です。この新曲「No Frontier」を、配信リリースに先駆け、6月30日(金)放送のJ-WAVEの番組『INNOVATION WORLD』(ナビゲーター:川田十夢)にて初フルオンエア解禁いたします。この時間に、radikoアプリ、J-WAVEアプリまたはJ-WAVEサイトから「No Frontier」を生放送・フル尺で聴いた方を対象に、その証明となるNFTを付与いたします。



このNFTは、Aile The Shotaのサインを添えた特別デザイン仕様。本企画でしか獲得できない貴重なアイテムとなっています。



Aile The Shotaとのコラボレーションでお届けする新企画「J-WAVE LISTEN+ CHALLENGE」にご期待ください。



▼LISTEN+ CHALLENGE 特設サイト

https://www.j-wave.co.jp/topics/2306_listenplus.htm



▼『INNOVATION WORLD』番組HP

https://www.j-wave.co.jp/original/innovationworld/











【J-WAVE LISTEN+ とは】

“聴いて”“集めて”“楽しめる”をコンセプトに、聴取時間に応じたコミュニケーション施策を行い、リスナーの体験価値を向上させることを目的としたプログラム。radikoアプリ、J-WAVEアプリまたはJ-WAVEサイトでJ-WAVEを毎月50時間聴いた方を対象に、ロイヤルリスナーの証明として「デジタルステッカー(NFT)」をプレゼントするほか、毎月100時間聴取した方にはJ-meポイント500ptもプレゼント。さらに、ユーザー自身のラジオ聴取傾向も分析します。今後はデジタルステッカーの数に応じて特別な体験もお届けしていきます。



サイト▶ https://www.j-wave.co.jp/jlc/listenplus/





【最新リリース情報】

Aile The Shota

4th Digital Single 「No Frontier」

2023年7月5日(水)リリース

MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム”枠「AIの遺電子」 オープニングテーマ

レーベル:BMSG

ディストリビューション:Virgin Music Label and Artist Services



Aile The Shota TikTok公式アカウントにて「No Froniter」ティザー映像公開中

URL:https://www.tiktok.com/@ailetheshota





【Aile The Shota(アイルザショウタ)プロフィール】

2022年1月5日、SKY-HI主宰 BMSGレーベルからデビュー。プロデューサーにShin Sakiuraを迎え、洗練されたトラック、等身大に都会を描いた歌詞、キャッチーで甘いメロディ、優しく入り込んでくる唄声が融合した、2020年代のNeo City Popともいえるデビュー曲「AURORA TOKIO」は、iTunes総合チャート他、各配信サイトで1位を獲得。期待の新人チャートとも称される、Billboard JAPAN Heatseekers Songsでは2位を獲得した。1月26日には1st EP『AINNOCENCE』をリリース。

5月11日にリリースした2ndシングル「IMA」は、プロデューサーユニットKNOTTを迎え制作。疾走感溢れる重厚なビートと、エモーショナルでキャッチーなメロディが混ざり合ったダンサブルな楽曲はiTunes R&B/ソウルチャート1位、数々のラジオパワープレイやミュージックビデオのローテーションも獲得。続く6月22日にEP先行シングル「常懐 feat. 春野」を、7月6日に2nd EP『IMA』をリリース。

夏フェス、イベントなど積極的なライブ活動も行う中、10月26日にはプロデューサーA.G.Oと組んだハウスナンバー「DEEP」を、11月23日にはtofubeats、TAAR、%Cを迎えた、愛とエゴをテーマにしたEP『LOVEGO』をリリース。



2023年1月5日にはデビュー1周年記念シングルとして、再びプロデューサーにShin Sakiuraを迎えた「Yumeiro」をリリース。3月15日には自身がファンと公言する関西のクリエイティブチームSoulflexとの「FANCITY feat. Soulflex」をリリースした。

7月からは初の全国ワンマンツアー「Aile The Shota -1st Oneman Tour- “Prologue”」を開催予定。



ブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有し、既存の肩書きが当てはまらない、"存在がジャンル" "存在が音楽"なアーティスト。



オフィシャルサイト: https://ailetheshota.tokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/24-09:46)