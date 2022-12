[株式会社ベイクルーズ]

ファッション通販サイトBAYCREW'S STOREが2022年12月1日(木)、クリスマススペシャルサイトを公開。クリスマスをテーマにした特集や各ブランドの提案するホリデー情報が満載。限定デザインのギフトラッピングも。







株式会社ベイクルーズ(東京都渋谷区)が運営するファッション通販サイト「BAYCREW'S STORE|ベイクルーズストア(https://baycrews.jp/)」では、スペシャルサイト「CHRISTMAS COUNT DOWN 2022 ~クリスマスを楽しもう!~」を公開し、クリスマスにまつわる24のコンテンツをご紹介します。



スペシャルサイト内では、各ブランドが提案するこの時期にぴったりなアイテム、ギフトアイディア、

コーディネートやフードレシピなど、クリスマスが楽しみになるコンテンツが順次更新されます。

さらに、ホリデーシーズンを盛り上げる期間限定デザインのギフトラッピングもご用意しております。



BAYCREW'S STORE CHRISTMAS COUNT DOWN 2022 ~クリスマスを楽しもう!~

【公開】2022年12月1日(木)12:00~

【URL】https://baycrews.jp/feature/detail/6509



クリスマス限定ギフトラッピング





2022年12月1日(木)より、ベイクルーズストアでギフトラッピングを選択いただいたお客様は、一部サイズ限定でクリスマスデザインでのお届けになります。

ベイクルーズストアはいつでもギフトラッピング無料!この機会に、大切な誰かへのギフトや、自分へのギフトにもぜひご利用ください。

※ギフトラッピングは、一部サイズ限定クリスマスデザインとなります。ご注文いただいた商品のサイズにより通常デザインとなる場合がございます。ラッピングサイズやデザインの指定はできませんのであらかじめご了承ください。

※限定デザインのギフトラッピングは数量限定のため、なくなり次第通常デザインへ切り替えとなります。



■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/





