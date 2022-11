[花王株式会社(花王MKニュース)]







花王株式会社のヘアケアブランド「メリット」は、2022年12月3日(土)、「リラックマ」のスペシャルデザインボトルを数量限定で発売いたします。



サンエックス株式会社(代表取締役社長:千田 洋史)の人気キャラクター「リラックマ」は、子どもから大人まで幅広い世代から愛されるキャラクターです。その「リラックマ」スペシャルデザインボトルをメリットから限定発売いたします。パッケージデザインのテーマは、「ほっこりお風呂タイム」。みんなが笑顔になるようなかわいらしいリラックマと仲間たちが描かれています。



「メリット」は、家族みんなの地肌を清潔に気持ちよく洗い上げることで、みんなが心地よく笑顔で過ごせることを大切にしています。この冬は、思わず手に取ってみたくなる「リラックマ」のスペシャルデザインボトルで、かわいいリラックマと仲間たちとの楽しいお風呂タイムをお届けします。



メリット ブランドサイト: https://www.kao.co.jp/merit/?cid=merit_prtimes221128





【限定デザイン商品(2種)】

・「メリット シャンプー&コンディショナー ポンプペア」 各480ml







・「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ ポンプ+つめかえ」 300ml+240ml



※リラックマデザインボトルは、シャンプー・コンディショナー単品での販売はしておりません。

※数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了です。また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。





【メリット リラックマ限定ボトルプレゼントキャンペーン】

メリットの公式twitterでは、「メリット公式twitterアカウント(@merit_jp)」をフォローの上、対象のメリットリラックマ企画品を購入し写真を投稿の上、対象ツイートをリツイートしてくれた方の中から、「メリット&リラックマ ノベルティヘアバンド」を50名様にプレゼントします。



・キャンペーン期間:2022年12月2日(金)~12月25日(日)

※変更となる場合がございますため、詳しくはメリット公式ツイッターをご確認ください。

・メリット公式Twitter:https://twitter.com/merit_jp





【「リラックマ」について】

「リラックマ(Rilakkuma)」は、2003年9月にサンエックス株式会社より登場したキャラクターです。

リラックマはOLカオルさんの家に住みついている着ぐるみのクマで、背中にチャックがあります(中身は秘密です)。好物はだんご、ホットケーキ、オムライス、プリンなど。好きなことは音楽を聴くこと、TVを見ること、温泉に入ること。

「あくせくしたってはじまりませんぜ」「ビバ!ダラダラ」「まあ ごゆるりと」などの名言があり、かわいい癒しキャラクターとしてコリラックマ、キイロイトリという仲間達と共に幅広い層に支持されています。



リラックマごゆるりサイト:http://www.san-x.co.jp/rilakkuma/



(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



