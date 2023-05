[マリオット・インターナショナル]

これまでのアフタヌーンティーから選び抜いたスイーツを揃えたオールスターの特別メニュー



ウェスティンホテル東京(東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック)は、2023年6月1日(木)から7月31日(月)までの期間、最上階のフレンチレストラン「ビクターズ」で、『Stellar Afternoon Tea at the Top(ステラーアフタヌーンティーアットザトップ)』を開催いたします。







これまで1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、エグゼクティブペストリーシェフ鈴木一夫が技と感性を尽くして作る季節のスイーツをクラシカルなアフタヌーンティースタンドに並べシーズンごとに提供してまいりました。数々のアフタヌーンティーの中から、一つひとつ選び抜いた人気のスイーツばかりを揃えたオールスターアフタヌーンティーを、東京の景色が一望できるビクターズのエレガントな空間で召し上がっていただきます。



卵を使わずヨーグルトとバターミルクだけで仕上げたこだわりのスコーンは、総料理長が特別にセレクトしたクロテッドクリームをあわせてご提供します。また、13種類からお選びいただけるドリンクメニューには、『ソルティソーダ』など初夏の季節に合わせたドリンクもご用意いたします。



遮るものがない東京のスカイラインの開放的な眺めとともに、珠玉のスイーツを堪能する2か月限定のプレミアムなアフタヌーンティーです。





Stellar Afternoon Tea at the Top ステラーアフタヌーンティーアットザトップ

期間:2023年6月1日(木)~7月31日(月)



時間:15:00~17:00(ドリンク ラストオーダー16:30)



料金:¥6,200(税・サービス料込)



場所:フレンチレストラン「ビクターズ」22 F (Tel: 03-5423-7777)



URL:https://www.victorstokyo.com/jp/





【上段】



・ベイクドレアチーズ アプリコットとパッションフルーツソース

クリームチーズを贅沢につかいレアチーズケーキのように仕上げたベイクドチーズケーキに爽やかなサマーフルーツのソースを添えて

・ピスタチオのモンブラン

ピスタチオのペーストと、バタークリームに合わせたマロンが奏でる濃厚なハーモニー

・ミニフルーツロール

フルーツをふんだんにつかった人気のミニロールケーキ

・ライムとココナッツのミニタルト

ココナッツ香るメレンゲの軽やかな食感と、酸味が爽やかなライムクリームが初夏にふさわしいタルトレット

・バスケットルージュ

クリーミーなディプロマットクリームにラズベリーのコンフィチュールとフレッシュベリーの甘酸っぱさが響き合うスイーツ



【中段】



・ミルクチョコレートとくるみのダクワーズ

優しい甘さのミルクチョコレートにクルミの食感が楽しいダクワーズを合わせたスイーツ

・マスカルポーネとクリームチーズのテリーヌ

マスカルポーネを使った風味豊かでフレッシュ感のあるチーズテリーヌに、レモンを香らせたなめらかな食感の一品

・ベイクドチョコレートタルト

メレンゲ入りのチョコレートムースをオーブンで焼いた軽やかなタルト

・ウェスティンシュークリーム

ウェスティンデリで人気NO.1のアイテムをミニサイズで

・マカロンピスタチオ



【下段】



・サワークリームとツナのボローヴァン

・オープンサンド

・ハムとチーズのサンドウィッチ

・サーモンときゅうりのサンドウィッチ



【スコーン】



・無花果とアーモンドの紅茶スコーン

・プレーンスコーン

卵を使わずヨーグルトとバターミルクだけで仕上げたこだわりのスコーンは、総料理長セレクトのオリジナルクロテッドクリーム、ジャム、はちみつとともに



【ドリンク】

初夏の季節に合わせてお作りする『ソルティソーダ』を含めた計13種類のドリンクをお好きなだけお楽しみいただけます









ご予約・お問い合わせ:フレンチレストラン「ビクターズ」22 F (Tel: 03-5423-7777)







※ メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について: https://www.yebisutokyo.com/jp/announcement





【エグゼクティブペストリーシェフ 鈴木一夫 プロフィール】



1967年、神奈川県生まれ。2000年に「ウェスティンホテル東京」エグゼクティブペストリーシェフに就任。レストランやラウンジ、宴会など全ての“ペストリーアイテム”の指揮をとる。ヨーロッパの伝統菓子から、独創性あふれるオリジナルスイーツまで幅広いレパートリーをもち、日々、新商品の開発に余念がない。同ホテル「ザ・テラス」のデザートブッフェを手がけ多くのスイーツファンを魅了している。訪れる人を喜ばせたい一心で、挑戦し続ける鈴木のスイーツには、リピーターも多く、シュークリームやスフレなど定番の人気商品をはじめ、季節ごとの新商品も高い評価を得ている。



ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様の元気なご滞在をお手伝いするため、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 提供しております。大きな窓を備えたヨーロピアンスタイルの全客室(438 室) には、ウェスティンホテル&リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称され る「ヘブンリーベッド」で快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かな 5つのレストランと3つのバー/ラウンジの他、本格的スパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。大理石の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所 に点在するブロンズ像、絵画、タペストリーなどの数々の美術品はヨーロピアン スタイルをさらに演出しています。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーティス ト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。



ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。40以上の国と地域に230軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT(TM)内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.jpをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/12-20:40)