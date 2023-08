[コロプラ]

鈴木達央さんのサイン色紙が当たるTwitterキャンペーン開催中!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向けゲーム『白猫GOLF』にて、新ゴルファー「ネモ(CV:鈴木 達央)」が登場したことをお知らせいたします。

【『白猫GOLF』公式サイト】https://colopl.co.jp/shironekogolf/







本日8月1日(火)16:00より、新ゴルファー「ネモ(CV:鈴木 達央)」が登場しました。新ゴルファー登場を記念した新たなショートPVも公開中ですので、そちらもぜひご覧ください。合わせて公式Twitterでは、「ネモ」のキャラクターボイスを担当する鈴木達央さんの「サイン色紙」が抽選で当たるキャンペーンも開催中です。



◆今すぐプレイ!【白猫GOLF】新ゴルファー「ネモ」(CV. 鈴木達央)登場!

https://youtube.com/shorts/d2q5ANezsL0?feature=share



また、「Summer GOLFES’23」と題して各種キャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に行われる「インパクトチャレンジ」や「ログインボーナス」で「サマーコイン」を集めると、水着ウェアと交換できる「イベントウェア交換チケット」を手に入れることができます。

さらに、全プレイヤーのショットの総飛距離が22億ヤードを達成すると、「虹のチェスト」や「イベントガチャチケット」を獲得できるイベントも実施しています。

暑い夏を『白猫GOLF』とともにさらに熱く盛り上がりましょう!



本日より新しくゲームを始められる方でも、事前登録達成報酬である【ガチャ40回分のGジュエル】を手に入れていただけますので、ぜひ『白猫GOLF』を遊んでみてください。







【ピックアップウェアガチャ~ネモ~ 開催!】



「ネモ(CV:鈴木 達央)」がピックアップされたウェアガチャを開催中です。

「ネモ」の専用ウェア(★★★★)を手に入れれば、「ネモ」を使用できます。



■ネモ(CV:鈴木 達央)

常に物静かで冷静沈着だが、胸に強い思いを秘めた男。

自分のことは語ろうとせず、その過去は誰も知らない。

「待っていろ。勝利を見せてやる」



■初期パッシブスキル:

・ウッドを使うとカーブDOWN【Lv1】

・ドライバーを使うとカーブDOWN【Lv1】



■スキルショット:「スーパーバックスピンショット」

ドライバーとウッド使用時に限り、ボールに強力なバックスピンをかけることができます。狭いグリーンや手前端にカップがあるグリーンでも、このスキルショットを使ってチップインを狙うことができます。



■ガチャ開催期間

2023年8月1日(火)16:00~2023年8月31日(木)15:59 予定



※★はレア度を指します。

※その他「ネモ」の詳細はゲーム内をご確認ください。







【「ネモ登場記念!フォロー&リツイートキャンペーン」を開催!】



「ネモ(CV:鈴木 達央)」の登場を記念して、「ネモ」のキャラクターボイスを担当する鈴木達央さんの「サイン色紙」が抽選で3名様に当たる「フォロー&リツイートキャンペーン」を開催中です。

『白猫GOLF』公式Twitterをフォローして、対象のツイートをリツイートすることで応募完了となりますので、ぜひ奮ってご参加ください。



■開催期間

2023年8月1日(火)16:00~2023年8月6日(日)23:59 予定



■『白猫GOLF』公式Twitter:https://twitter.com/wcat_golf







【「Summer GOLFES’23」第2弾が開催中!】



キャンペーン期間中に開催される「インパクトチャレンジ」や「ログインボーナス」で「サマーコイン」を集めると、対象の水着ウェアの中から好きなウェアと交換できる「イベントウェア交換チケット」を手に入れることができます。その他にも、「イベントガチャチケット」「星たぬきのエモート」「称号」などと交換が可能です。

「サマーコイン」をたくさん集めて、欲しいアイテムを手に入れましょう!



■開催期間

2023年7月24日(月)16:00~2023年8月7日(月)15:59 予定







【「飛ばして開放!真夏のトレジャーキャンペーン!」開催中!】



全プレイヤーのショットの総飛距離が22億ヤードに到達すると、水着ウェアガチャで使用できる「イベントガチャチケット」や「虹のチェスト」などの報酬を獲得できるイベントを開催中です。

全プレイヤーで協力して、豪華報酬を獲得しましょう!



■開催期間

2023年7月24日(月)16:00~2023年8月7日(月)15:59 予定







【『白猫GOLF』基本情報】



『白猫GOLF』は、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』の個性豊かなキャラクターたちがゴルファーとなって登場するゴルフゲームです。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』『白猫テニス』とも異なる新たなゲーム体験の提供を目指し、「本物に近いゴルフ体験」ができる新感覚のゴルフゲームとなっております。



◆アプリ名 :白猫GOLF

◆ジャンル :ゴルフゲーム

◆対応端末 :iOS、Android(TM)

◆価格 :基本プレイ無料(アイテム課金あり)

◆公式サイト :https://colopl.co.jp/shironekogolf/

◆公式Twitter :https://twitter.com/wcat_golf

◆ダウンロード :https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/sng/12atyjix/







【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウンイースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末日時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容:スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは“Entertainment in Real Life”をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C)COLOPL, Inc.



