JCOM株式会社(J:COM、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩木 陽一)は、2023年3月30日(木)に開幕するプロ野球パシフィック・リーグ、3月31日(金)に開幕するセントラル・リーグ、全12球団が行う公式戦を放送*1します。また、J:COMのプロ野球中継はライブ配信*2も行うので、スマートフォン、タブレット、パソコンで、移動中や外出先でもお楽しみいただけます。







◆プロ野球の公式戦以外の野球関連番組も充実!

J:COMではペナントレースの戦いだけでなく、春季キャンプ、オープン戦、交流戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズなど、シーズンを通じてあらゆるプロ野球コンテンツの生中継をご覧いただけるほか、プロ野球ニュースやプロ野球バラエティ番組など、多彩な野球関連番組をお楽しみいただけます。さらに今年は、3月8日(水)に開幕する「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」についても、J SPORTS等で放送。また、J:COMが運営するコミュニティチャンネル*3(「J:COMチャンネル」)では、地域の少年野球大会や高校野球の地方大会など、夢に向かってプレーする球児たちの活躍もご視聴いただけます。





◆移動中や外出先でも、プロ野球をライブ配信で楽しめる!

J:COMのプロ野球中継は、ご自宅のテレビだけでなく、「J:COM オンデマンド」アプリをご利用いただくことで、移動中や外出先でもスマートフォンやタブレットにてお楽しみいただけます。





2023シーズンもプロ野球はJ:COMでお楽しみください。





(注)

*1 放送予定は予告なく変更となる場合や一部地域では録画放送になる場合があります。

*2 「J:COM TV スタンダードプラス」、「J:COM TV スタンダード」、「J:COM TV フレックス with Netflix A」、「J:COM TVフレックス with Disney+ A」のご加入者さまが対象(一部の試合を除く)。

ご利用には「J:COMオンデマンド」アプリまたは「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリのインストール、及びJ:COMパーソナルIDの作成が必要です。PCでのご視聴は、J:COM LINKのご加入者さまのみ対象。

*3 J:COMの有料サービスへの加入・未加入問わず、J:COMネットワークに接続済みの世帯なら無料で視聴可能。

J:COMサービスエリア内の約2,217万世帯(2022年12月末時点)でご視聴いただけます。





<参考情報>

★「J:COM プロ野球中継 2023」公式サイト★

https://www2.myjcom.jp/npb/ (または…「jcom プロ野球」で検索)



★「J:COMプロ野球アプリ」★

・ 地上波、BS、専門チャンネルの全試合の放送スケジュールがひと目でわかる!

・ スコア速報機能で一球ごとに試合のスコア状況が分かる!

・ お気に入りの球団の試合開始を通知で受け取れる!

・ ワンタッチでライブ視聴画面を起動し、“スマホで観戦”!

・ スポーツジャーナリスト・二宮清純氏のコラムを毎週火・金更新! など

(詳しい情報はhttps://www2.myjcom.jp/npb/app/をご確認ください)







★「MY J:COMアプリ」★

・ MY J:COMアプリのテレビコンテンツの一つとして、プロ野球カレンダー機能を提供!

・ オープン戦、オールスター、CS、日本シリーズの試合予定が確認でき、当日の試合はオンデマンドアプリ

へ連携可能(該当の試合が自動で起動)。





<[2023年シーズン] 放送チャンネル:各球団の主催試合>

放送スケジュールは、決定次第、「J:COM プロ野球中継 2023」公式サイトに順次掲載いたします。





