ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜21:00~21:54に放送中、音楽プロデューサー・ベーシストの亀田誠治がナビゲートする番組『Mercedes-Benz THE EXPERIENCE』。6月11日(日)と18日(日)の放送は、6月3~4日(※)に開催された「祝・日比谷野音100周年 日比谷音楽祭2023」について、当音楽祭の実行委員長でもある亀田誠治自身が振り返ります。





この番組は毎週ゲストを迎え、メルセデス・ベンツのインフォ・テイメント・システム「MBUX」に導かれ、時空を超えたバーチャル・ドライブに出かけます。国境を越え、自由に時代を駆け巡り、旅や音楽が大好きなゲストと、とっておきのドライブミュージックを楽しみます。





6月11日と18日の放送では、ナビゲーターの亀田誠治が実行委員長を務め、6月3~4日(※)に開催された「日比谷音楽祭 2023」を大特集! ライブ直後のアツい雰囲気をそのままに、イベント出演者のコメントを多数交えながらお届けします。





「日比谷音楽祭」出演の感想はもちろん、番組テーマである空想ドライブにまつわるトークと選曲も。11日は「海・ビーチをドライブ」、18日は「たっぷりの自然を感じるドライブ!」をテーマに、ゲストが空想ドライブで亀田誠治とリスナーをさまざまな場所へ誘います。





各日程のゲストは以下の通り。





◎11日ゲスト

東儀秀樹、世武裕子、奇妙礼太郎、ROTH BART BARON、Tani Yuuki













◎18日ゲスト

KREVA、沖仁、GAKU-MC、おお雨(おおはた雄一+坂本美雨)、STUTS













2週にわたってお届けする『Mercedes-Benz THE EXPERIENCE』の「日比谷音楽祭 2023」特集をお聴き逃しなく。





※日比谷音楽祭2023は、6月2日~4日の3日間開催の予定でしたが、台風による雨風の影響から6月2日の開催を中止、6月3日~4日の2日間開催に変更して実施されました。





