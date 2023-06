[J-WAVE(81.3FM)]





ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎月第2日曜25:00~26:00に放送中の番組『DIALOGUE RADIO~in the Dark~』。さまざまなジャンルで活躍するゲストを暗闇に迎え、番組ナビゲーターとの対話の模様を紹介しています。



6月11日(日)25時~26時の放送では、TBS日曜劇場『ラストマン-全盲の捜査官-』の主演を務める福山雅治と、全盲所作指導を担当したダイアログ・イン・ザ・ダークのアテンド(はなやん)がゲストで登場。全盲の捜査官「皆実」の役作りへの関わりをナビゲーターの板井麻衣子と志村季世恵とともにトークします。



■番組概要

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:DIALOGUE RADIO~in the Dark~

放送日時:6月11日(日)25:00~26:00

ナビゲーター:志村季世恵、板井麻衣子

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/original/dialogue/



■「暗闇ラジオ対話集-DIALOGUE RADIO IN THE DARK-」詳細

著者 志村季世恵/J-WAVE

出版社 アノニマ・スタジオ|KTC中央出版

発売日 2023年5月30日発売予定(電子書籍同時発売)

定価 1,800円+税

ISBN-13: 978-4-87758-848-9

商品ページ https://www.amazon.co.jp/dp/4877588485/

アノニマ・スタジオ ホームページ

https://www.anonima-studio.com/books/lifestyle/dialogue-radio-in-the-dark/





■ダイアログ・イン・ザ・ダークとは

完全に光を閉ざした「純度100%の暗闇」のなかで、視覚障がい者スタッフのアテンドにより、様々なシーンを体験し、対話を楽しむ暗闇のソーシャルエンターテインメント。視覚からの情報を閉ざされた状態で、視覚以外の様々な感覚がよびさまされ、新たな感性を使っての対話(ダイアログ)を体感できる。1988年、ドイツの哲学博士アンドレアス・ハイネッケの発案によって生まれ、これまで世界47カ国以上で開催、900万人を超える人々が体験。日本では、1999年11月の初開催以降、これまで24万人以上が体験している。現在は東京・竹芝のダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」と神宮外苑の「内なる美、ととのう暗闇。」で常設開催。「対話の森」では、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」、聴覚障がい者がアテンドとなり音のない世界で対話を楽しむ「ダイアログ・イン・サイレンス」、75歳以上の高齢者が活躍する「ダイアログ・ウィズ・タイム」などを展開している。コミュニケーション向上やチームビルディング、商品開発等、企業研修や社員育成などにも導入されている。代表・志村真介。



ダイアログ・イン・ザ・ダーク

https://did.dialogue.or.jp/

ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」

https://taiwanomori.dialogue.or.jp/

ダイアログ・イン・ザ・ダーク「内なる美、ととのう暗闇。」

https://did.dialogue.or.jp/totonou/

ラストマン・イン・ザ・ダーク

『ラストマン-全盲の捜査官-』とダイアログ・イン・ザ・ダークのコラボイベント

~6月30日まで ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」にて開催中。

https://lastman.dialogue.or.jp/



