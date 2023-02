[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

高田みち子の「TOKYO GIRLS TALK」、朝比奈マリア「ディスコ・ギャル」、国分友里恵「恋のナビゲイション」が3月6日にリリースされることが決定した。







高田みち子「TOKYO GIRLS TALK」は2008年発売のサード・アルバム『TOKYO GIRLS TALK』より人気のタイトルトラックを初の7インチ・アナログ盤化!カップリングにはこちらもアルバム人気曲「Doesn't Mean Much」を収録。 尚、 音質面を考慮してA面は45回転、 B面は33回転での収録となる。



朝比奈マリア「ディスコ・ギャル」はアルバム『MARIA』に先駆けて1979年にアルファレコードよりリリースしたデビューシングルを7インチ・アナログ盤で復刻。 シティポップブームを受けて近年国内外で人気が再燃している作品で、 AB面ともアルバム『MARIA』とは別ミックスとなる。



国分友里恵「恋のナビゲイション」はアルバム『Do You Love Me』に収録され、 同じく収録された「Second Chance」とのカップリングで1991年7月21日にCDシングルとして発売された。 今回はカップリング曲をメロウかつシティポップ度抜群のバッキングが聴ける「Your Angel」に変更して、初の 7インチ化となる。



今回の商品化はソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラスのアナログ専門レーベルGREAT TRACKSの企画による、予約希望者を募り規定数に達したら発売決定する「オーダーメイド・ヴァイナル」で、見事規定数に達し発売実現となった。



ご予約は“GREAT TRACKS Order Made Vinyl”公式サイトにてご確認頂きたい。

http://www.GREAT-TRACKS.com/



【商品情報】

高田みち子/TOKYO GIRLS TALK

■17cm/Side-A:45RPM・Side-B:33 1/3RPM Vinyl

■品番:DQKL-7146

■価格:¥2,090 (tax in)

■発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ

■商品購入サイト:

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=DQKL000007146&cid=oto-DQKL000007146



朝比奈マリア/ディスコ・ギャル

■17cm 45rpm Vinyl

■品番:DQKL-7147

■価格:¥2,090 (tax in)

■発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ

■商品購入サイト:

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=DQKL000007147&cid=oto-DQKL000007147



国分友里恵/恋のナビゲイション

■17cm 45rpm Vinyl

■品番:DQKL-7148

■価格: ¥2,090 (tax in)

■発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ

■商品購入サイト:

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=DQKL000007148&cid=oto-DQKL000007148



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-14:46)