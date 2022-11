[花王株式会社(花王MKニュース)]





花王株式会社のヘアコスメティクスブランド「リーゼ」は、「うるおいミントシャワー」と「しっとりジューシーシャワー」の「すみっコぐらし」コラボデザインボトルを2022年11月12日(土)から数量限定で発売します。



「すみっコぐらし」は、かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーで、子どもから大人まで幅広い層の人気を集めています。そしてこの度、10周年をむかえる「すみっコぐらし」と、親子で使える寝ぐせ直しアイテムである「リーゼ」の「うるおいミントシャワー」と「しっとりジューシーシャワー」がコラボレーションしました。この限定デザインには、それぞれ「とかげ&にせつむり」「しろくま&ふろしき」がおでかけの準備を待っているようにちょこんと愛らしく描かれています。



「リーゼ」の「うるおいミントシャワー」と「しっとりジューシーシャワー」は、髪にしゅっと吹きかけて手ぐしでほぐすと、ボサボサ寝ぐせも絡まりやすい髪の毛もすぐにサラサラになります。地肌とおなじ弱酸性で、お子さまにもお使いいただけます。かわいらしいパッケージで、楽しくヘアスタイリングできるよう、忙しい朝おでかけ前をサポートします。





【コラボデザイン商品(2種)】





「リーゼ うるおいミントシャワー 」200ml 本体

髪全体にスプレーしてボサボサ寝ぐせをまるごとリセット。

●うるおい浸透処方で、寝ぐせを速攻リセット

●地肌とおなじ弱酸性

●髪全体に細かい霧がふわっと広がるミストタイプ

●保湿成分配合(グリセリン、ユーカリエキス、カニナバラ果実エキス)

●やさしいミントの香り







「リーゼ しっとりジューシーシャワー」200ml 本体

傷んでパサつく髪を包み込んで髪の内側まで急速にうるおいを補給。寝ぐせも直して、まとまりやすいなめらかな髪に。

●朝のパサつく髪にすばやく浸透

●髪の広がりをおさえ、しっとりなめらかに

●保湿成分配合(DPG、キイチゴエキス、アセロラ果実エキス)

●やさしいミックスベリーの香り





※つめかえ用に関しては、コラボデザインの対象外になります。

※数量限定のため、商品はなくなり次第販売終了です。店舗によって対象商品の取扱いがない、または11月12日(土)からお買い求めいただけない場合がございます。





【すみっコぐらしのご紹介】

「すみっコぐらし」は、2012年に日本人の「すみっこが好き」という気持ちをテーマに作られたサンエックス株式会社のキャラクター。2019年に日本キャラクター大賞グランプリ受賞、2020年にはライセンス賞を受賞し、2022年、「すみっコぐらし」は10周年をむかえます。



■すみっコぐらしとは?

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが、幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-15:16)