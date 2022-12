[Mnet]

100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、2022年12月28日から2023年1月3日まで、2022 Mnet 大感謝祭と題して年末年始特別編成をお送りすることを決定いたしました。年末年始にイッキ見したいバラエティ豊かなラインナップを取り揃えております。ぜひ、じっくりとお楽しみください。









【CS放送 「Mnet」 放送情報 / 動画配信サービス 「Mnet Smart+」 配信情報】

2022 Mnet 大感謝祭 コンテンツラインナップ(12月28日~1月3日)



★毎日7時~ 話題のドラマ一挙放送★

■イブ(原題) アンコール放送



★毎日12時~ 2022年話題の俳優出演バラエティ★

■ユ・クイズ ON THE BLOCK キム・ゴウン、チェ・ウシク、イ・ドンウク 出演回

■ユ・クイズ ON THE BLOCK ク・ギョファン、ソン・イェジン、ジュノ(2PM) 出演回

■ユ・クイズ ON THE BLOCK #163 パク・ウンビン ほか

■ユ・クイズ ON THE BLOCK イ・ジョンジェ、チョン・ホヨン、コ・ス 出演回

■車輪のついた家 4 キャッチアップ放送 #1

■車輪のついた家 4 キャッチアップ放送 #2

■車輪のついた家 4 キャッチアップ放送 #3



★毎日14時~ 豪華俳優出演バラエティ★

■驚きの土曜日 チョン・ウンジ(Apink)、ハン・ソナ、イ・ソンビン 出演回 #184

■仕事で出会った仲 チ・チャンウク 出演回 #6

■シックスセンス 3 ユン・チャンヨン 出演回 #1

■驚きの土曜日 ミンヒョン(NU'EST)、チョン・ソミン、イ・ジェウク 出演回 #216

■TAXI チソン、イ・グァンス 出演回

■驚きの土曜日 アン・ボヒョン、チョ・ボア 出演回 #201

■TAXI イ・ソジン 出演回 1.・2.



★毎日16時~ 人気アイドル出演バラエティ★

■ユ・クイズ ON THE BLOCK 少女時代 出演回 #121

■驚きの土曜日 ドギョム&ミンギュ&スングァン(SEVENTEEN) 出演回 #212

■驚きの土曜日 ナヨン&モモ&チェヨン(TWICE) 出演回 #218

■TMI NEWS SHOW HEESEUNG&JAY&JAKE&NI-KI(ENHYPEN) 出演回 #21

■驚きの土曜日 サン&ウヨン(ATEEZ) 出演回 #179

■TMI NEWS SHOW ヨンフン&ジュヨン&ソヌ(THE BOYZ) 出演回 #25

■驚きの土曜日 ユジン&レイ&イソ(IVE) 出演回 #226



★毎日21時~ K-POP関連番組★

■Mnetライブ 2022 上半期カムバックSP / 下半期カムバックSP

■KCON 2022 JAPAN × M COUNTDOWN 字幕版

■KCON 2022 SAUDI ARABIA × M COUNTDOWN 字幕版

■2022 MAMA AWARDS 字幕版 #1

■2022 MAMA AWARDS 字幕版 #2

■TOMORROW X TOGETHER COMEBACK SHOW : Thursday's Child 字幕版

■ENHYPEN COMEBACK SHOW 'MANIFESTO : DAY 1' 字幕版

■Kep1er DEBUT SHOW 字幕版

■Kep1er DOUBLAST On Air 字幕版

■ITZY COMEBACK SPECIAL 'CHECKMATE' 字幕版

■LE SSERAFIM COMEBACK SHOW : ANTIFRAGILE 字幕版

■WJSN COMEBACK SHOW : SEQUENCE 字幕版



☆Mnet Smart+では各コンテンツのVODも配信中(一部作品を除く)☆



